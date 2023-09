Red Dead Redemption 3: Weiteres Gerücht zu Entwicklung

Eine weitere Fortsetzung über die gemunkelt wird.

Laut einem seriösen Insider befindet sich Red Dead Redemption 3 in der Entwicklung. Red Dead Redemption 2 war im Jahr 2018 äußerst erfolgreich, wobei das Spiel Verkaufsrekorde brach und seinen Vorgänger bei weitem übertraf. Obwohl es so aussieht, als könnte Rockstar die Bücher der Red Dead-Spiele schließen, gibt es offensichtlich eine gewisse Nachfrage der Fans nach einem neuen Spiel in der Open-World-Westernreihe. Es bleibt jedoch abzuwarten, wann ein solches Spiel erscheinen könnte und worum es gehen würde.

Fans haben allerlei Theorien über ein mögliches RDR3. Einige schlagen vor, dass es ein weiteres Prequel-Spiel sein sollte, das dieses Mal der Bildung der Van-der-Linde-Bande folgt und mehr während der Blütezeit des Wilden Westens spielt, anstatt während seiner letzten Tage. Andere möchten, dass Red Dead Redemption 3 den Abenteuern einiger der herausragenden Charaktere aus Red Dead Redemption 2 wie Sadie Adler folgt.

Wieder andere wünschen sich ein Red Dead Redemption 3, das sich ganz auf Jack Marston konzentriert. In welche Richtung Rockstar auch immer mit RDR3 gehen wird, die Fans werden einige Zeit auf Informationen warten müssen.

Red Dead Redemption 3 ist laut Quellen bereits in Arbeit

Zu diesem Zeitpunkt wurde Red Dead Redemption 3 offiziell noch nicht angekündigt, daher sollten Fans alle Behauptungen über das Spiel mit Vorsicht betrachten. Aber ein seriöser Insider sagt, dass es in Entwicklung ist. MyTimetoShineHello ist bekannt dafür, korrekte Details über Filme zu leaken und hat bereits viele Informationen über MCU-Projekte veröffentlicht, die sich als wahr herausstellten.

Einige seiner Leaks waren ungenau, aber das könnte eher an Nachdrehs als an fehlerhaften Informationen liegen. MyTimetoShineHello ist zwar nicht für seine Video-Game-Leaks bekannt, aber wenn man ihm Glauben schenken darf, wird an Red Dead Redemption 3 “gearbeitet”.

Der bahnbrechende Erfolg von Red Dead Redemption 2 hat RDR3 wie unausweichlich erscheinen lassen, aber die Fans sollten bedenken, dass ein solches Projekt noch viele, viele Jahre entfernt sein könnte. Derzeit arbeitet Rockstar Games fleißig an Grand Theft Auto 6, das erstmals im Februar des letzten Jahres angekündigt wurde.

Rockstar hat bisher nichts Weiteres über Grand Theft Auto 6 verraten, außer dass es sich in Entwicklung befindet. Man kann sich also nur vorstellen, wie lange die Wartezeit sein wird, um etwas Substantielles über Red Dead Redemption 3 zu erfahren.

Basierend auf den neuesten Informationen scheint es wahrscheinlich, dass der Veröffentlichungstermin von Grand Theft Auto 6 irgendwo im Zeitraum von April 2024 bis März 2025 liegen wird. Wenn man optimistisch ist und annimmt, dass der Veröffentlichungstermin von GTA 6 irgendwann im Jahr 2024 liegt, könnte es ganze sechs Jahre dauern, bis Red Dead Redemption 3 erscheint. Das würde bedeuten, dass es möglicherweise bis 2030 dauert, bevor die Fans RDR3 selbst spielen können, vorausgesetzt, es ist das nächste Spiel von Rockstar nach GTA 6.

Es halten sich Gerüchte, dass Rockstar an einem mittelalterlichen Fantasy-Spiel arbeiten könnte, und wenn diese Gerüchte wahr sind, könnte die Wartezeit auf Red Dead Redemption 3 noch länger sein. Die Zeit wird es zeigen, aber vorerst müssen sich die Fans damit zufriedengeben, dass das Spiel möglicherweise in Entwicklung ist.

