GTA 6 bekommt gleich zwei limitierte PS5-Controller und Österreich ist beim Start dabei

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer seine PlayStation 5 für GTA 6 aufrüsten möchte, bekommt bald gleich zwei ziemlich passende Möglichkeiten. Sony hat gemeinsam mit Rockstar Games zwei offizielle Grand Theft Auto VI – DualSense Wireless-Controller vorgestellt.

Zur Auswahl stehen eine schwarze und eine weiße Limited Edition. Beide Designs greifen die Farben von Vice City auf und kombinieren schimmernde Farbverläufe mit Details aus der Welt von GTA 6.

Sony präsentierte die Controller im Rahmen der aktuellen State of Play und stellte sie anschließend ausführlich im offiziellen PlayStation Blog vor.

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Zwei GTA 6 Controller zeigen Vice City bei Tag und Nacht

Der GTA 6 White Limited Edition DualSense (Bild unterhalb) soll Vice City am frühen Morgen darstellen. Weißer Sand, Pastellfarben und die sonnige Seite der Stadt dienen als Inspiration. Die Black Limited Edition (Titelbild) orientiert sich dagegen am Nachtleben von Vice City. Dunkle Flächen treffen auf die kräftigen Neonfarben, die du bereits aus den Trailern und Gameplay-Aufnahmen von GTA 6 kennst.

Besonders interessant ist die Oberfläche. Beide Controller besitzen einen schimmernden Farbwechsel-Effekt, der je nach Lichteinfall unterschiedliche Farben zeigt. Dazu kommen direkt in den Controller eingearbeitete Palmen-Details sowie das offizielle GTA 6-Logo.

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Was kosten die GTA 6 PS5-Controller?

Billiger als ein normaler DualSense werden die Sondermodelle erwartungsgemäß nicht. Sony nennt für Europa eine unverbindliche Preisempfehlung von 84,99 Euro. Die Vorbestellungen starten bereits am 10. September 2026 um 10:00 Uhr Ortszeit. Besonders wichtig für uns: Sowohl Österreich als auch Deutschland gehören zu den Ländern, in denen du die Controller direkt über PlayStation Direct bestellen kannst.

Die Stückzahlen sind ausdrücklich begrenzt. Beim Vertrieb gibt es außerdem einen Unterschied zwischen den beiden Designs. Der weiße GTA 6-Controller wird über PlayStation Direct und teilnehmende Händler angeboten. Die schwarze Version ist in Ländern mit PlayStation Direct dagegen exklusiv über Sonys eigenen Shop erhältlich. In anderen Regionen können ausgewählte Händler hinzukommen.

Wenn du unbedingt die schwarze Variante möchtest, solltest du deshalb besonders auf den Verkaufsstart achten.

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Die Controller erscheinen am selben Tag wie das Spiel

Auch beim Release hat Sony das Timing ziemlich perfekt gewählt. Beide GTA 6-Controller sollen ab dem 19. November 2026 erhältlich sein. Genau an diesem Tag erscheint auch Grand Theft Auto VI für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Sony Interactive Entertainment und Rockstar Games arbeiten beim PS5-Marketing von Grand Theft Auto VI ohnehin auffällig eng zusammen. Zuletzt bestätigte Sony, dass GTA 6 auf der PS5 Pro optimiert wird. Was das konkret bedeutet, ist allerdings noch offen.