Bezahlen mit Trophäen? Bald mit PlayStation Stars

Wie viele Gamer:innen da draußen träumen davon, sich fürs Zocken bezahlen zu lassen? Oder durchs das Spielen von Games einfach Goodies zu erhalten. Im Prinzip ist das ja das Konzept jedes In Game Battle Pass. Was wäre aber, wenn ihr mit euren gesammelten Trophäen im Game Store einkaufen könntet? Bei all den gesammelten Trophäen käme da schon einiges zusammen. Sony enthüllt ein neues Loyalty Programm “PlayStation Stars” mit denen dies in Zukunft möglich sein wird.

Wir stellen vor: PlayStation Stars, ein brandneues Treueprogramm, das Spieler feiert und an dem ihr kostenlos teilnehmen könnt. https://t.co/MJfKris4DO WERBUNG — PlayStationDE (@PlayStationDE) July 14, 2022

PlayStation Stars belohnt alle Spieler

Mitmachen kostet dich nur die Anmeldung in dem Programm und ab dann bist du auch schon voll dabei. Wie bei Monatlichen Challenges wird es bei PlayStation Stars Aufgaben zu erfüllen geben. Sei dies einfach nur ein bestimmtes Spiel zu spielen, gewisse Trophäen in einem Spiel zu holen oder gar so spektakuläre Aktionen wie die erste Person zu sein die es schafft Platin bei einem bestimmten Spiel in deiner Region zu bekommen. Und all diese Dinge werden dann entsprechend mit Stars belohnt.

Diese Stars sollen dann direkt einlösbar sein für Belohnungen im PlayStation Store. Seien dies nun Bonus Inhalte für Spiele oder ganze Games. Aber auch PlayStation Network Guthaben soll man sich so erspielen können. PlayStation Plus Mitglieder welche sich bei Stars anmelden werden auch für jeden Einkauf im PlayStation Store Stars kassieren. Es scheint als würde Sony nahezu alles künftig belohnen. Fehlt nur noch dass es Stars fürs Einschalten der Konsole gibt.

Es sind definitiv keine NFT!

Neben den PlayStation Stars, welche direkt einlösbar sind. Wird es auch digitale Sammelobjekte geben. Diese werden beschrieben als digitale Sammelfiguren. Bei denen es auch legendäre Figuren und Sammelobjekte geben wird. Diese, so betont Sony deutlich, sind keine NFT. Sie werden nicht handelbar sein oder transferierbar. Sondern sollen lediglich fleißige Spieler:innen belohnen.