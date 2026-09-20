Taifun beendet die Tokyo Game Show 2026 einen Tag früher

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Aus fünf Tagen werden vier: Die Tokyo Game Show 2026 endet wegen Taifun Nr. 25 früher als geplant. Der komplette Montag, 21. September, wurde offiziell abgesagt. Erwartet werden starke Winde, heftiger Regen und mögliche Probleme im öffentlichen Verkehr. Besonders bitter: Zum 30. Jubiläum sollte die TGS erstmals überhaupt fünf Tage dauern. Der heutige Sonntag fand noch statt. Zu den Highlights gehörte auch die riesige GTA-6-Präsentation von Sony.