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Taifun beendet die Tokyo Game Show 2026 einen Tag früher

i Taifun beendet die Tokyo Game Show 2026 einen Tag früher
Artikel von Markus Bauer +
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Aus fünf Tagen werden vier: Die Tokyo Game Show 2026 endet wegen Taifun Nr. 25 früher als geplant. Der komplette Montag, 21. September, wurde offiziell abgesagt. Erwartet werden starke Winde, heftiger Regen und mögliche Probleme im öffentlichen Verkehr. Besonders bitter: Zum 30. Jubiläum sollte die TGS erstmals überhaupt fünf Tage dauern. Der heutige Sonntag fand noch statt. Zu den Highlights gehörte auch die riesige GTA-6-Präsentation von Sony.

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