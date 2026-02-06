Weniger Grind, mehr Loot: ARC Raiders krempelt für die zweite Expedition alles um

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In der Welt von ARC Raiders steht die nächste große Zeitenwende bevor. Während viele von uns noch damit beschäftigt sind, die letzten wertvollen Ressourcen aus dem Rust Belt zu kratzen, haben die Entwickler von Embark Studios nun die Katze aus dem Sack gelassen. Die zweite Expedition steht vor der Tür und bringt massive Änderungen mit sich, die vor allem eines bedeuten: weniger frustrierendes Grinden und mehr Belohnungen für deine Mühen. Wer bisher das Gefühl hatte, sein digitales Leben für ein paar Skillpunkte opfern zu müssen, darf jetzt tief durchatmen.

Startschuss im März: Das musst du wissen

Der Zeitplan für den nächsten großen Aufbruch steht fest. Ab dem 25. Februar 2025 kannst du dich offiziell für die Expedition anmelden, bevor am 1. März der große Reset erfolgt. Das Besondere an diesem System ist, dass du deinen aktuellen Fortschritt opferst, um dauerhafte Boni für deinen nächsten Raider freizuschalten. Da der Shooter seit seinem Release Ende 2025 eine steile Erfolgskurve hingelegt hat, ist es kein Wunder, dass ARC Raiders bereits über 12 Millionen Verkäufe feiern konnte.

Die Entwickler haben diesmal genau auf das Feedback gehört. Die Anforderungen an den sogenannten Stash-Wert, also den Gesamtwert deiner gesammelten Gegenstände, wurden drastisch gesenkt. Musstest du früher noch astronomische Summen anhäufen, reichen nun 3 Millionen Coins aus, um das Maximum von fünf Skillpunkten für die nächste Runde zu ergattern. Das macht das gesamte System deutlich zugänglicher für alle, die nicht rund um die Uhr in der Postapokalypse unterwegs sein können.

Das neue Catch-up-System rettet Nachzügler

Eine der spannendsten Neuerungen ist das Catch-up-System. Falls du die erste Expedition verpasst hast oder nicht alle Skillpunkte sammeln konntest, bist du nicht dauerhaft im Nachteil. Du kannst verpasste Punkte nun zu einem Vorzugspreis nachholen. Nur 300.000 Coins pro fehlendem Punkt aus der Vergangenheit werden fällig. Damit stellt Embark sicher, dass die Schere zwischen Profis und Gelegenheitsspielern nicht zu weit auseinandergeht.

Dass solche Anpassungen nötig sind, zeigt auch der Blick auf die aktuelle Stimmung in der Community. Erst kürzlich sorgte eine bizarre Entdeckung für Aufsehen, als Cheater in Arc Raiders plötzlich in Flammen aufgingen und Berge von Gummienten hinterließen. Ein klares Zeichen dafür, dass das Studio hart gegen unfaire Vorteile durchgreift, während sie gleichzeitig die Spielbalance für ehrliche Raider verbessern.

