ARC Raiders explodiert: Über 12,4 Mio. Verkäufe – Gratis-Item für kurze Zeit

Es gibt Games die kommen richtig gut an. Eines davon ist ARC Raiders, dass regelrecht „explodiert“ ist. Der PvPvE-Extraction-Shooter von Embark Studios hat offiziell die Marke von 12,4 Millionen Verkäufen überschritten. Das ist beachtlich, immerhin erschien der Titel erst am 30. Oktober 2025. Gleichzeitig wurde im Januar ein neuer Rekord aufgestellt: 960.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler waren zur selben Zeit online.

Zum Vergleich: Die ersten vier Millionen Verkäufe wurden bereits in weniger als zwei Wochen erreicht, seitdem ging es steil nach oben.

Embark bedankt sich und liefert direkt ein Geschenk

Embark Studios nutzt den Meilenstein nicht nur für Schulterklopfen, sondern auch für ein klares Dankeschön an die Community. Executive Producer Aleksander Grøndal bringt es in der offiziellen Mitteilung auf den Punkt: „Der Erfolg sei vollständig den Spielern zu verdanken.“ Von frühem Feedback bis zu kreativen Spielstilen habe die Community ARC Raiders von Beginn an mitgeprägt.

Passend dazu gibt es jetzt ein zeitlich begrenztes Gratis-Item im Spiel: das „Gilded Pickaxe“ Raider Tool. Wer sich in den kommenden Tagen einloggt, kann sich das goldene Werkzeug kostenlos sichern.

Warum ARC Raiders gerade alles richtig macht

Der Erfolg kommt nicht aus dem Nichts. ARC Raiders profitiert von mehreren Faktoren gleichzeitig: einem klaren Fokus auf Spannung und Risiko, regelmäßigen Updates und einer aktiven Kommunikation mit der Community. Während andere Extraction-Shooter oft an Balance-Problemen oder Content-Flauten scheitern, liefert Embark konstant nach.

Besonders bemerkenswert ist, dass das Spiel sowohl Gelegenheitsspieler als auch Hardcore-Fans abholt. Jede Runde fühlt sich wie ein Risiko an, jeder Run kann alles verändern – genau dieses Gefühl hält die Spieler bei der Stange.

Die Reise ist noch lange nicht vorbei

Embark Studios betont, dass der aktuelle Stand nur ein Zwischenschritt ist. Künftige Updates sollen Systeme weiter verfeinern, das Fundament stärken und das Spiel langfristig herausfordernd, kompetitiv und lohnend halten. Konkrete Details zu neuen Inhalten stehen zwar noch aus, doch weitere Ankündigungen sind für die kommenden Monate geplant.

Nach 12,4 Millionen Verkäufen ist klar: ARC Raiders ist kein kurzlebiger Hype mehr. Das Spiel hat sich festgesetzt und alles deutet darauf hin, dass der nächste große Meilenstein nur eine Frage der Zeit ist. Dafür tut man auch einiges bei Embark Studios. Einige PC-Spieler gerieten unter Verdacht, eine „neue Cheat-Methode“ gefunden zu haben, selbst Streamer. Die Entwickler reagierten daraufhin rasch. Außerdem kündigte man für den Extraction-Shooter Verbesserungen für die Expedition-Resets an.

