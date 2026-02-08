State of Play wohl am 12. Februar – PlayStation-Direktor heizt Gerüchte unbeabsichtigt an

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Sehr wahrscheinlich! - Mehrere unabhängige Quellen bestätigen diesen Leak.

Die Gerüchteküche rund um den nächsten State of Play brodelt und diesmal scheint Sony Interactive Entertainment selbst Öl ins Feuer gegossen zu haben. Ausgerechnet ein hochrangiger PlayStation-Manager könnte den Termin für die nächste Ausgabe unbeabsichtigt bestätigt haben. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass der nächste State of Play am 12. Februar 2026 stattfinden wird.

Auslöser der Spekulationen ist ein inzwischen gelöschter Retweet von Mihir Sheth, Senior Product Development Director bei PlayStation. Sheth teilte auf X.com (via Reddit) eine Ankündigung für einen State of Play. Die Brisanz dabei: jene aus dem Vorjahr, die exakt auf denselben Kalendertag fiel. Kurz darauf verschwand der Beitrag wieder. Ein Zufall? Möglich. Ein Versehen? Ebenfalls. Oder doch ein klassischer Fall von „zu früh gepostet“?

Ein kleiner Fehler mit großer Wirkung

Der Retweet wirkte auf den ersten Blick harmlos, doch genau hier liegt das Problem: Der Termin passt perfekt zu den aktuellen Gerüchten. Brancheninsider rechnen bereits seit Tagen mit einem State of Play in der zweiten Februarwoche. Dass ein PlayStation-Direktor ausgerechnet jetzt einen alten Ankündigungspost teilt (und ihn anschließend löscht) wirkt zumindest verdächtig.

In der Community wird spekuliert, Sheth habe möglicherweise angenommen, es handle sich um die neue Ankündigung für 2026. Erst nach dem Post sei ihm aufgefallen, dass es die Version aus dem letzten Jahr war. Das schnelle Löschen spricht dafür, dass ihm die Brisanz bewusst wurde.

Zusätzliches Futter für die Gerüchte liefert niemand Geringerer als Hideo Kojima. Der Entwickler von Death Stranding 2: On the Beach meldete sich kürzlich auf X.com mit einem kryptischen Hinweis: Er arbeite aktuell am Schnitt eines neuen Trailers. Für erfahrene PlayStation-Fans ist das ein bekanntes Muster. Kojima-Trailer tauchen fast ausschließlich im Umfeld großer Showcases auf, sei es State of Play oder ein größeres PlayStation-Event. Dass er ausgerechnet jetzt von Trailer-Arbeiten spricht, passt zeitlich perfekt ins Bild.

Sonys bewährtes Muster

Ein Blick in die Vergangenheit macht das Szenario noch plausibler. Sony veranstaltet seit mehreren Jahren regelmäßig „State of Play“-Ausgaben im Februar, oft genau in diesem Zeitraum. Nicht selten werden sie zudem extrem kurzfristig angekündigt, manchmal nur 24 Stunden vor der Ausstrahlung. Auch das würde erklären, warum es bisher keine offizielle Bestätigung gibt.

Sollte die State of Play tatsächlich am 12. Februar stattfinden, dürften einige Projekte im Fokus stehen. Erwartet werden unter anderem neue Einblicke in Marvel’s Wolverine (angeblicher Release zwischen Juli und September 2026) oder dem 2.5D-Metroidvania-„God of War“-Ableger, der schon seit längeren in der Gerüchteküche brodelt.

Auch Third-Party-Titel und Release-Dates für die erste Jahreshälfte gelten als wahrscheinlich. Sony nutzt State of Play traditionell, um konkrete Termine und Gameplay zu liefern.

Die letzten Jahre (bis auf 2022) fand übrigens immer eine State of Play-Show im Februar statt. Natürlich gilt (wie immer): Solange Sony Interactive Entertainment nichts offiziell ankündigt, bleibt alles Spekulation. Doch selten waren die Hinweise so dicht wie diesmal.

