Crimson Desert: Das Fantasy-Spiel – worauf wir alle warten?

Warum die Aufregung? Habt ihr ein Spiel auf dem Radar, seitdem ihr einen Gameplay-Trailer gesehen habt? Dieses Gefühl hatte ich zuletzt bei Palworld und Helldivers 2. Und eben auch bei Crimson Desert. Palworld hat kurzfristig eingeschlagen auf Steam und erfreut sich zukünftig weiterer Updates. Das Pokémon-Spiel, dass wir nie bekommen haben. Helldivers 2 verbindet Left 4 Dead, Starship Troopers und frisches Gameplay zu einem Sensations-Casual-Shooter. Und Crimson Desert? Darauf warten wir noch länger. Aber es scheint das nächste Highlight zu werden, worauf sich Millionen stürzen könnten.

Von wem stammt der Titel? Das Spiel stammt aus dem Hause Pearl Abyss, den kreativen Köpfen hinter dem erfolgreichen MMORPG Black Desert. Doch anders als sein Vorgänger ist Crimson Desert kein Massively Multiplayer Online Game.

Worum geht es in Crimson Desert?

Willkommen auf Pywel, einem Kontinent, der von drei Clans um die Vorherrschaft kämpft. Als Spieler wirst du in die Rolle des Söldners Kliff versetzt, der in diesem mittelalterlichen High-Fantasy-Setting sein Schicksal sucht. Gemeinsam mit ihm erkundest du eine faszinierende, doch gefährliche Welt, in der jede Entscheidung Konsequenzen hat.

Die Landschaften von Crimson Desert sind so vielfältig wie fesselnd. Von schneebedeckten Bergen bis zu blutroten Wüsten erstreckt sich eine Welt voller Geheimnisse und Abenteuer, die nur darauf warten, von dir erkundet zu werden. Ich werde dabei nicht müde mich an Breath of the Wild zu erinnern… Aber nur fast.

Doch Vorsicht ist geboten, denn diese Welt ist nicht nur schön, sondern auch voller Gefahren. Von blutrünstigen Bestien bis hin zu rivalisierenden Söldnertrupps lauert an jeder Ecke eine neue Herausforderung. Im Kampf gegen diese Feinde vereint Crimson Desert ein actiongeladenes Kampfsystem mit taktischem Geschick. Schwertkämpfe werden hier mit Elementen aus Kampfsportarten und Wrestling kombiniert, während mächtige magische Fähigkeiten das Schlachtfeld erhellen.

Abwechslungsreiches Gameplay sieht so aus wie dieses Spiel!

Die Fortbewegung in Crimson Desert ist ebenso vielfältig wie das Gameplay selbst. Von Reittieren über Heißluftballons bis hin zum Klettern an Wänden und Bäumen stehen dir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um die Welt zu erkunden. Und wer sagt denn, dass man nicht auch mal auf einem Drachen durch die Lüfte gleiten kann?

Doch deine Handlungen haben Konsequenzen. Ob du nun ein Held oder ein Schurke sein willst, liegt ganz bei dir. Doch bedenke, dass dein Ruf dich begleitet und jede deiner Taten die Welt um dich herum formt. Neben der Hauptgeschichte erwarten dich unzählige Nebenquests und Rätsel, die darauf warten, von dir gelöst zu werden. Von der Rettung verlorener Tiere bis hin zur Jagd auf gefährliche Monster bietet Crimson Desert eine Fülle von Aktivitäten, die es zu entdecken gilt.

Doch das ist noch nicht alles. Imposante Bosskämpfe und schwebende Königreiche warten darauf, von dir erkundet und erobert zu werden. Und wer weiß, vielleicht verbirgt sich hinter all dem auch eine dunkle Macht, die nur darauf wartet, von dir entfesselt zu werden.

Crimson Desert: Einen Blick wert?

Insgesamt bietet Crimson Desert ein fesselndes Gameplay-Erlebnis, das Spieler stundenlang in seinen Bann ziehen wird. Mit seinen vielfältigen Aktivitäten, spannenden Kämpfen und einer faszinierenden Welt voller Geheimnisse ist das Spiel ein Muss für alle Fans von Fantasy-Abenteuern

In Crimson Desert verschmelzen Fantasy und Abenteuer zu einem epischen Erlebnis, das die Grenzen des Vorstellbaren überschreitet.

Crimson Desert befindet sich für Windows PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 (PS5) in Entwicklung. Einen offiziellen Release-Termin gibt es noch nicht. Das Spiel wird für 2025 erwartet.