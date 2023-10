Assassin’s Creed Mirage: Ein Erfolg für Ubisoft auf den Next-Gen-Konsolen

Laut Ubisoft Bordeaux sind die Spielerzahlen von Assassin’s Creed Mirage auf einer Linie mit den Veröffentlichungen von Assassin’s Creed Origins und Assassin’s Creed Odyssey. Dies ist eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass der Titel nicht ganz die Umsatzzahlen von Assassin’s Creed Valhalla erreicht hat, welcher über eine Milliarde US-Dollar eingespielt hat. Dennoch zeigt dieser Erfolg, dass die Fans nach wie vor hungrig nach den Abenteuern der Assassinen sind.

Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften von Assassin’s Creed Mirage ist seine Rückkehr zu den Wurzeln des Franchise. Dieser Titel ist eine Hommage an das erste Spiel und betont die Stealth-Elemente, die die Serie berühmt gemacht haben. Hier geht es um Schleichen, Klettern und das Meistern des “Hidden Blade”, während du geheime Attentate ausführst.

Das Ubisoft-Spiel ist auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC verfügbar. Ubisoft Bordeaux hat zwar gesagt, dass es keinen langfristigen Support oder DLC für das Spiel geben wird, aber der Erfolg dieses Titels könnte die Pläne des Verlags in dieser Hinsicht ändern. Die Spieler dürfen gespannt sein, ob es noch mehr in der Welt von Mirage zu entdecken gibt.

Thank you all for joining us on Basim's journey in 9th Century Baghdad!

We are thrilled by the response from the community and for embracing our homage to the roots of the AC franchise. #AssassinsCreed pic.twitter.com/KnL2YxGION

— Assassin's Creed (@assassinscreed) October 11, 2023