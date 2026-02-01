Beyond Good & Evil 2: Ubisoft-Director meldet sich nach Umbruch zu Wort

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Viele hatten es schon befürchtet. Nach Jahren der Funkstille, zahllosen Gerüchten, kleineren Lebenszeichen und nun auch noch einer großen Umstrukturierung bei Ubisoft hing über Beyond Good & Evil 2 erneut ein dunkler Schatten. In der Community machte sich das Gefühl breit, dass auch dieses Mammutprojekt still und leise verschwinden könnte. Doch jetzt gibt es ein seltenes, klares Signal von offizieller Seite. Der Creative Director, Fawzi Mesmar, hat sich erstmals seit dem großen Umbau beim Publisher zu Wort gemeldet und seine Botschaft ist deutlich: Das Spiel lebt.

Ubisoft hatte kürzlich einen tiefgreifenden Neustart seiner internen Struktur angekündigt. Teams werden in sogenannte „Creative Houses“ aufgeteilt, eigenständigere Einheiten, die Projekte fokussierter vorantreiben sollen. Gleichzeitig wurden mehrere Spiele gestrichen (die zu 99% fertig waren). Gerade deshalb war die Nervosität groß. Wenn selbst bekannte Marken Projekte verlieren, wie sicher kann dann ein Titel sein, der seit fast zwei Jahrzehnten in Entwicklung ist?

Genau hier setzt Mesmars Statement (via LinkedIn) an. Er betont, dass weder er noch sein Team oder das Projekt selbst von den jüngsten Veränderungen betroffen seien. Man bleibe „engagiert und fokussiert“, um ein außergewöhnliches Spiel zu liefern. Für Fans ist das mehr als nur ein PR-Satz. Es ist nach langer Stille ein Lebenszeichen. Gleichzeitig zeigt seine Nachricht auch eine andere Seite. Mesmar äußert sich betroffen über die gestrichenen Projekte und die Kolleginnen und Kollegen, die davon getroffen wurden.

Beyond Good & Evil 2 lebt: Warum dieses Update so viel bedeutet

Dieser Titel ist längst mehr als nur ein weiteres Ubisoft-Spiel. Es ist für viele Fans ein Mythos geworden. Immer wieder tauchte es auf, verschwand wieder, bekam neue Trailer, neue Visionen, neue Versprechen. Für manche steht es sinnbildlich für „überambitionierte Spieleentwicklung“. Für andere ist es ein Traumprojekt, das irgendwann doch noch Realität werden soll.

Die Tatsache, dass das Spiel jetzt offiziell in einer der neuen Ubisoft-Strukturen verankert ist, gibt zumindest organisatorisch Halt. Es wirkt nicht wie ein Projekt, das nur noch nebenbei mitläuft, sondern wie etwas, das bewusst weitergeführt wird. Natürlich ersetzt das keine Gameplay-Enthüllung, kein Releasedatum und keine neuen Details. Aber in einer Phase, in der eher Absagen als Zusagen die Schlagzeilen bestimmten, fühlt sich diese Bestätigung wie ein kleiner Sieg für die Community an.

Die Hoffnung lebt weiter

So erleichtert viele Fans reagieren, ganz verschwunden ist die Skepsis nicht. Zu oft gab es in der Geschichte dieses Spiels Hoffnungsschimmer, denen lange Pausen folgten. Ein Statement allein macht noch kein fertiges Spiel.

Trotzdem verändert sich etwas in der Wahrnehmung. Statt nur über mögliche Einstellung zu spekulieren, wird jetzt wieder über das Spiel selbst gesprochen. Über das riesige Sci-Fi-Universum, über die Ambitionen, über das, was es sein könnte. Und genau das ist vielleicht das wichtigste Zeichen: Beyond Good & Evil 2 wird wieder als Zukunftsprojekt gesehen, nicht als Relikt.

Die Entwicklung hat bereits eine lange Geschichte. Erstmals angekündigt wurde die Fortsetzung des 2003 veröffentlichten Beyond Good and Evil bei der E3 2017, also vor 9 Jahren. Die Vorproduktion startete laut einer Aussage der Entwickler bereits 2007 (also vor 19 Jahren), laut dem Wikipedia-Eintrag. Seit einigen Jahren gibt es immer wieder Lebenszeichen. Ja, Ubisoft sagt das es weiterhin in Entwicklung ist, so wie 2023 und 2022. Bereits 2020 kündigte der französische Videospiele-Publisher einen Netflix-Film an, dabei soll Rob Letterman (Detective Pikachu) die Regie übernehmen. Seitdem herrscht auch hier über die Live-Action-Adaptierung Funkstille.

