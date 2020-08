Beyond Good and Evil bekommt einen NETFLIX-Film

Beyond Good and Evil bekommt einen Netflix-Spielfilm.

Beyond Good and Evil 2 ist weiterhin ein Albatros der Gaming-Community. Nach Jahren in und außerhalb der Entwicklung wurde die jüngste Ankündigung des Spiels mit wenigen Updates und Fans beantwortet, die sich fragten, wo sich das Spiel seit über zwei Jahren befindet. Während für Michel Ancels neuestes Spiel keine neuen Nachrichten in Sicht sind, wird ein Streaming-Riese das Warten erheblich erleichtern. NETFLIX wird einen Film zum Videospiel bringen.

Hollywood Reporter bestätigt, dass Netflix die Welt von Beyond Good and Evil als Spielfilm bringen wird. Die Nachricht kam auch mit der Ankündigung eines Regisseurs, der Erfahrung mit Videospiel-Anpassungen hat. Rob Letterman, der Regisseur des Kassenerfolgs Detective Pikachu, wird das leiten, was die Veröffentlichung als „hybride Live-Action / animiertes Feature“ bezeichnet.

Produziert wird der Film von Jason Altman und Margaret Boykin für Ubisoft Film and Television, einer Abteilung des Videospielherstellers, der zuvor den Assassin’s Creed-Film mitproduziert hatte. Über den Beyond Good and Evil- Film außerhalb seiner Existenz und die wenigen genannten Mitarbeiter ist nichts anderes bekannt. Die Adaption befindet sich in einer frühen Entwicklung, wobei The Hollywood Reporter feststellt, dass das Projekt derzeit auf der Suche nach Drehbuchautoren ist.

Beyond Good and Evil: Der zweite Netflix-Film für Ubisoft

Es ist zwar eine Überraschung, dass Beyond Good and Evil einen Film erhält, passt aber zum Trend der kommenden Videospielfilme. 2020 war ein Jahr, in dem die Unterhaltungsindustrie Videospiele wie nie zuvor angenommen hat. Dies ist wahrscheinlich auf den Erfolg zahlreicher Erfolge zurückzuführen, wobei der diesjährige Sonic The Hedgehog-Film als neuer Meilenstein für Videospiel-Adaptierungen ist.

Ubisoft war in den letzten Jahren einer der aktiveren Publisher, die sich mit Film und Fernsehen befassten. Der Film Beyond Good and Evil ist nur das Neueste aus einer wachsenden Reihe von Filmprojekten, die von den Franzosen produziert werden. Das Produktionsstudio hat derzeit sechs Filmprojekte im Gange, wobei Beyond Good and Evil tatsächlich das zweite Projekt mit Netflix ist, das andere ist Tom Clancy’s The Division, das in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Wenn die aktuelle Covid-19-Pandemie nicht dazu führt, dass der Film verschoben wird.

Bei Beyond Good and Evil 2 müssen die Fans warten, bis Ubisoft etwas zu sagen hat. Das Spiel wurde bereits 2017 angekündigt und hat seitdem nur wenige Updates erhalten. Es wird wahrscheinlich ein Spiel für die kommende Konsolen-Generation von PS5 und Xbox Series X. Der Netflix-Film könnte früher starten als das Spiel.

Netflix: Eine schier endlose Reihe von Serien und Filmen

Ihr wisst nicht was ihr euch auf Netflix noch ansehen sollt? Wir haben für euch die besten 7 Eigenproduktionen aufgeschlüsselt, sowie 9 Serien, die ihr nicht verpassen dürft.