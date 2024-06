Beyond Good and Evil 2: Ubisoft bestätigt Fortschritte – Es lebt!

Falls du schon ungeduldig auf Neuigkeiten zu Beyond Good and Evil 2 wartest, haben wir gute Nachrichten für dich. Ubisoft hat endlich bestätigt, dass die Entwicklung der heiß erwarteten Fortsetzung noch in vollem Gange ist. Diese Info bringt etwas Licht ins Dunkel, denn seit der Ankündigung im Jahr 2017 war es ziemlich still um das Spiel geworden. Zumindest wissen wir seit rund 18 Monaten, dass es noch lebt.

Obwohl Ubisoft das Spiel in der Vergangenheit in verschiedenen Streams präsentiert hat, blieben handfeste Neuigkeiten in den letzten Jahren aus. Diese Funkstille führte zu Spekulationen und Gerüchten, dass das Projekt vielleicht eingestellt worden sei. Doch Ubisoft hat nun endlich ein Lebenszeichen gesendet und die Community darüber informiert, dass weiterhin an Beyond Good and Evil 2 gearbeitet wird.

Beyond Good and Evil 2: Ein Statement auf Social Media

In einem kurzen Update, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, bestätigte Ubisoft offiziell: Beyond Good and Evil 2 ist nicht tot. Allerdings hielten sie sich mit Details zum Fortschritt des Spiels zurück. Stattdessen lenkten sie die Aufmerksamkeit auf das bevorstehende Remaster des Originalspiels, Beyond Good and Evil – 20th Anniversary Edition.

Das Remaster, das heute am 25. Juni für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Windows PC erscheint, wird neue Inhalte enthalten, die direkt mit Beyond Good and Evil 2 verknüpft sind. Diese neuen Inhalte drehen sich um die Hauptfigur Jade und sollen mehr über ihre Vergangenheit enthüllen. In der offiziellen Mitteilung auf X (ehemals Twitter) hieß es: “Ja, Beyond Good & Evil 2 befindet sich noch in der Entwicklung und wir können es kaum erwarten, dass du in der 20th Anniversary Edition mehr über Jades Vergangenheit erfährst!”

Yes, Beyond Good & Evil 2 is still in development, and we cannot wait for you to discover more about Jade’s past in the 20th Anniversary Edition! ☀️ Werbung — Beyond Good and Evil (@bgegame) June 24, 2024

Ein Remaster mit Geschmack

Die Beyond Good and Evil – 20th Anniversary Edition wird das Originalspiel in neuem Glanz erstrahlen lassen. Mit 4K-Grafiken und 60 Bildern pro Sekunde bietet dieses Remaster die bisher beste Version des Spiels. Zusätzliche Features und Verbesserungen sollen das Spielerlebnis weiter aufwerten. Ob der Bonusinhalt des Remasters einen wesentlichen Einfluss auf Beyond Good and Evil 2 haben wird, bleibt abzuwarten. Doch lange musst du nicht mehr warten, um es herauszufinden.

Mit dieser Bestätigung von Ubisoft können Fans wieder aufatmen. Beyond Good and Evil 2 ist noch am Leben und die Entwicklung schreitet voran. Das bevorstehende Remaster des Originals könnte zudem neue Hinweise und Verbindungen zur Fortsetzung liefern. Wenn du ein Fan der Serie bist, solltest du dir die 20th Anniversary Edition nicht entgehen lassen – vielleicht entdeckst du darin bereits erste Andeutungen auf das, was in Beyond Good and Evil 2 auf dich zukommt.