Fable könnte härter werden als gedacht – ESRB-Rating sorgt für Spekulationen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rund um Fable wird es kurz vor der bevorstehenden Xbox Developer Direct plötzlich spannend. Ein kleines Detail in einem offiziellen Preview-Video sorgt aktuell für große Diskussionen in der Community und wirft Fragen über den Ton und die Ausrichtung des Spiels auf. Denn offenbar könnte das ESRB-Rating von Fable versehentlich zu früh gezeigt worden sein.

In einem Vorschauvideo zum kommenden Xbox Developer Direct ist Fable mit einem „T“ für Teen gekennzeichnet. Direkt daneben steht jedoch ein Hinweis, der stutzig macht: „Some Rating Pending titles are likely be rated MATURE 17+“. Auffällig ist vor allem eines: Fable ist der einzige Titel im Video, bei dem dieser Zusatz erscheint.

Werbung

Forza Horizon 6 wird klar mit „E“ für Everyone geführt, Beast of Reincarnation mit „T“ für Teen, ohne jeden Zusatz. Das lässt viele Fans vermuten, dass Fable aktuell noch ein Platzhalter-Rating trägt und später auf „Mature“ hochgestuft werden könnte. Es darf offen spekuliert werden, ob Playground Games beim Humor, der Gewalt oder den Story-Themen weiter geht als bisher angenommen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Fable für Erwachsene? Es gibt noch eine offene Variable…

Ganz eindeutig ist die Sache allerdings nicht. Microsoft hat bestätigt, dass beim Developer Direct auch ein viertes, bislang unangekündigtes Spiel gezeigt wird. Theoretisch könnte sich der Hinweis auf dieses Projekt beziehen, nicht zwingend auf Fable. Trotzdem: Dass ausgerechnet Fable als einziges Spiel im Trailer mit dieser Warnung versehen ist, wirkt für viele alles andere als zufällig.

Microsoft hat bereits bestätigt, dass der Xbox Developer Direct am 22. Januar 2026 stattfindet. Gezeigt werden ausführliche Gameplay-Segmente und Entwickler-Kommentare zu Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation. Das Event ist Teil des 25-jährigen Xbox-Jubiläums und soll tiefe Einblicke in die kreativen Prozesse hinter den Spielen liefern.

Werbung

Noch ist nichts offiziell. Doch das mögliche ESRB-Rating, kombiniert mit Plattform-Gerüchten, zeigt: Fable könnte düsterer, mutiger und größer werden als viele erwartet haben. Spätestens beim Developer Direct dürfte klar sein, ob wir ein märchenhaftes Abenteuer für Teenager bekommen oder ein deutlich erwachseneres Fantasy-Rollenspiel (das wir nach all der Zeit verdient hätten).

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!