Playground Games gründet drittes Studio zur Unterstützung des Fable-Reboots

Playground Games, bekannt für die Forza Horizon-Serie, hat ein drittes Studio gegründet, wahrscheinlich um beim Fable-Reboot zu helfen, der nächstes Jahr erscheinen soll. Das Studio, das durch seine erfolgreiche Abenteuerrennspielreihe bekannt wurde, hat die Aufgabe übernommen, die beliebte Fantasy-RPG-Serie Fable neu zu starten. Die Serie erlebte ihre Blütezeit während der originalen Xbox- und 360-Generationen mit drei Hauptspielen.

Seit dem Ankündigungstrailer 2020 war es still um den Fable-Reboot, aber in den letzten Monaten gab es wieder Neuigkeiten. Neue Clips zeigen beeindruckende In-Engine-Aufnahmen und den humorvollen Ton des Spiels. Beim Xbox Games Showcase 2024 wurde ein neuer Charakter namens Humphry vorgestellt, ein ehemaliger Held, der ständig über seine vergangenen Ruhmestaten nachdenkt. Der Trailer zeigte den Hauptcharakter, wie er mit NPCs auf einem Marktplatz spricht, üppige Wälder erkundet und gegen Banditen und große Monster kämpft.

Zwei Studios arbeiten an Fable

Playground Games verstärkt seine Teams für den letzten Feinschliff an Fable. Das Entwicklerstudio hat auf LinkedIn bekannt gegeben, dass es nun drei Studios betreibt: das Hauptquartier, das weiterhin an Forza Horizon arbeitet, und zwei weitere Studios, die an Fable arbeiten. Der Name des dritten Studios wurde nicht bekannt gegeben, möglicherweise handelt es sich um eine Abteilung von Playground Games.

Das Hauptstudio von Playground Games arbeitet vermutlich weiterhin an der nächsten Forza Horizon-Edition, während das neue Studio derzeit das ursprüngliche Fable-Team unterstützt, da Fable wahrscheinlich näher an der Veröffentlichung ist als das nächste Horizon-Spiel. Fable erhält bereits Unterstützung von Eidos Montreal, und die Hinzufügung dieses neuen Teams deutet darauf hin, dass sich Fable in der Endphase befindet, was eine Veröffentlichung im Jahr 2025 wahrscheinlich macht. Allerdings könnte die Schaffung eines neuen Studios für Fable, obwohl es bereits Unterstützung von Eidos erhält, auch darauf hinweisen, dass das Projekt Schwierigkeiten hat.

Da Fable offiziell eine Veröffentlichung für 2025 anstrebt, fragen sich Forza-Fans, wann das nächste Horizon-Spiel für PC und Konsole erscheinen wird. Es sind fast drei Jahre seit dem Erfolg von Forza Horizon 5 vergangen und da Fable von anderen Studios innerhalb von Playground Games bearbeitet wird, könnte Forza Horizon 6 nicht allzu weit entfernt sein. Gerüchten zufolge wird Fable zwischen Oktober und Dezember 2025 auf den Markt kommen.