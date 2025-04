PlayStation Plus verliert über 20 Spiele im Mai 2025 – darunter GTA 5 und Batman: Arkham Knight!

Sony wird am 20. Mai 2025 insgesamt 22 Spiele aus dem PlayStation Plus-Katalog entfernen, darunter Grand Theft Auto 5, Batman: Arkham Knight, inFAMOUS: Second Son, Payday 2 und viele weitere. Während jeden Monat neue Spiele hinzugefügt werden, werden auch regelmäßig Titel entfernt. Normalerweise verschwinden zwischen 5 und 10 Spiele pro Monat, doch der Mai wird mit über 20 entfernten Titeln besonders hart für Abonnenten.

PlayStation Plus ist für PS4- und PS5-Besitzer mittlerweile unverzichtbar, da regelmäßig AAA- und Indie-Spiele hinzugefügt werden. Zu den neuesten Ergänzungen am 15. April gehören Battlefield 1, Hogwarts Legacy, Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 und PlateUp. Während diese Titel für Extra- und Premium-Abonnenten verfügbar sind, erhielten Premium-Nutzer zusätzlich Zugriff auf Alone in the Dark 2 und War of the Monsters.

Trotz dieser Neuzugänge könnte der Mai einer der schlechtesten Monate für PlayStation Plus werden, da über 20 Spiele aus dem Katalog verschwinden. Laut PushSquare enthält die „Letzte Chance zu spielen“-Sektion auf der PlayStation 5 nun 22 Spiele, die bald entfernt werden.

Diese PlayStation Plus-Spiele verliert der Service

Grand Theft Auto 5 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) MotoGP 24 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) The Sims 4: Island Living (PS4)

(PS4) Walkabout Mini Golf (PS5) (PS Plus Premium)

(PS5) (PS Plus Premium) Synth Riders (PSVR 2) (PS Plus Premium)

(PSVR 2) (PS Plus Premium) Resistance: Fall of Man (PS3) (PS Plus Premium)

(PS3) (PS Plus Premium) Resistance 2 (PS3) (PS Plus Premium)

(PS3) (PS Plus Premium) Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PSVR 2) (PS Plus Premium)

(PSVR 2) (PS Plus Premium) Before Your Eyes (PSVR 2) (PS Plus Premium)

(PSVR 2) (PS Plus Premium) The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR 2) (PS Plus Premium)

(PSVR 2) (PS Plus Premium) The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution (PSVR 2) (PS Plus Premium)

(PSVR 2) (PS Plus Premium) LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4)

(PS4) Stranded: Alien Dawn (PS4, PS5)

(PS4, PS5) The LEGO Movie 2 Videogame (PS5)

(PS5) Ghostrunner (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Payday 2: Crimewave Edition (PS4)

(PS4) Bloodstained: Ritual of the Night (PS4)

(PS4) Portal Knights (PS4)

(PS4) Enter the Gungeon (PS4)

(PS4) Batman: Arkham Knight (PS4)

(PS4) inFAMOUS: Second Son (PS4)

Besonders schmerzhaft ist der Verlust von Grand Theft Auto 5, das erst im November 2024 wieder in den Dienst aufgenommen wurde. Allerdings ist dies nicht das erste Mal, dass Rockstar Games Hit entfernt wird – es besteht also eine gute Chance, dass es in Zukunft zurückkehrt. Das Spiel wurde zuletzt im Juni 2024 aus PS Plus entfernt, bevor es im November 2024 wieder verfügbar war. Jetzt, sechs Monate später, verlässt es erneut den Katalog.

Auch VR-Fans müssen sich auf einen herben Verlust einstellen, da fünf PSVR 2-Spiele aus PlayStation Plus entfernt werden. Dazu gehören The Walking Dead: Saints & Sinners (Kapitel 1 und 2), Synth Riders, Before Your Eyes und Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord. Wer eines dieser Spiele noch ausprobieren möchte, sollte dies unbedingt vor dem 20. Mai tun.

