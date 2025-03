PlayStation Plus April 2025: Spiele für PS5 und PS4 enthüllt

PlayStation-Fans erwartet heute ein aufregender Tag: Der große Frühlings-Sale ist gestartet! Doch falls die riesige Auswahl an Rabatten noch nicht genug ist, hat Sony zusätzlich die kostenlosen Monatsspiele für PlayStation Plus im April 2025 angekündigt.

Ab dem 1. April 2025 können alle PS Plus-Mitglieder – unabhängig von ihrem Abo-Tarif (Essential, Extra oder Premium) – drei Spiele kostenlos herunterladen und behalten, solange ihr Abo aktiv bleibt. Diesmal stehen folgende Titel auf dem Programm:

Your PlayStation Plus Monthly Games for April are:

🦾 RoboCop: Rogue City

🪚 The Texas Chain Saw Massacre

🕵️ Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory

All playable April 1. Full details https://t.co/W3Z2jsrifF pic.twitter.com/Ul1sdXPEfp

— PlayStation (@PlayStation) March 26, 2025