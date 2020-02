Game of Thrones: 10 unbeantwortete Fragen zu Haus Stark

Game of Thrones - (C) HBO

Nachdem Haus Stark den größten Teil der Screen-Zeit in Game of Thrones eingenommen hat, gibt es auch die meisten unbeantworteten Fragen, die die Serie nach ihren Abschluß zurückgelassen hat. Immerhin rettete die Familie ganz Westeros, obwohl es ziemlich schlimme Tode innerhalb der Familie aus dem Norden gab. Ned, Robb und all die gefallenen Starks, die es nicht bis ins Finale geschafft haben, waren quasi die Rechtfertigung dafür.

Wie bei den meisten Charakteren auf Game of Thrones bleiben jedoch noch Fragen zu den Starks offen. Es ist unmöglich zu wissen, was über diesen Moment hinaus mit ihnen geschehen wird, aber hier sind die 10 größten Fragen, die wir über die Familie mit dem Wolfsbanner haben.

10. Wie funktioniert ihre familiäre Vererbung jetzt?

Technisch gesehen scheint Sansa nun der Chef von Haus Stark zu sein. Als ältester Sohn von Ned Stark sollte Bran jedoch technisch gesehen der Erbe sein. Und es gibt sogar ein Argument, dass Jon jetzt der Lord von Haus Stark sein sollte.

Aber auch darüber hinaus, wie wird sich die Nachfolgelinie danach ändern, wer Kinder hat? Vermutlich wird mindestens eines der Stark-Geschwister Kinder haben, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass keines von ihnen Kinder hat. Was würde dann passieren?

9. Warum wurde Bran zum König gemacht?

Wir alle hörten Tyrions (ziemlich schwache) Argumentation, warum Bran Stark der König der sieben Königreiche sein sollte. Und obwohl Tyrion es nicht erwähnt hat, scheint es fair zu sein, darauf hinzuweisen, dass der dreiäugige Rabe Bran ziemlich einzigartig dafür qualifiziert ist, ein guter König zu sein.

Es sind jedoch nicht mehr die Sieben Königreiche, sondern Sechs. Und das einzige Königreich, das jetzt verschwunden ist, ist der Norden, der Sitz des Hauses Stark. Technisch gesehen sind die Starks nicht einmal mehr ein edles Haus der Königreiche. Warum sollte Bran dann ihr König sein?

8. Warum sollte Sansa Unabhängigkeit von ihrem Bruder wollen?

Der Krieg um die Unabhängigkeit des Nordens war schwer gewonnen, und Sansa Stark war wirklich die Speerspitze dieser erfolgreichen Kampagne. Sansa ist jedoch politisch versierter als jeder andere.

Die Anführerin des Nordens zu sein, bedeutet ihr viel, aber die Unabhängigkeit von der Krone, die jetzt auf dem Kopf ihres Bruders sitzt, trägt viel dazu bei, die ohnehin schon schwache Position der Sieben Königreiche sowie Brans Position zu destabilisieren. Der Norden wird sowieso nie völlig unabhängig vom Rest von Westeros sein. Warum sollte sich ausgerechnet Sansa für ein so schlechtes politisches Spiel entscheiden?

7. Wird Jon jemals wieder Lord Kommandant sein?

Oder, zum Teufel, ist er schon wieder Lord Kommandant der Nachtwache? Trotz seiner außergewöhnlichen Reise und seiner buchstäblichen königlichen Abstammung sollte Jon Schnees Leben immer an der Mauer gelebt werden.

Von all den Strafen, die Jon erdulden könnte, scheint dies kaum eine Bestrafung zu sein, aber wird er nur ein durchschnittlicher Fußsoldat in der Nachtwache sein? Oder wird er wieder Anführer der Nachtwache? Edd war zweifellos gut darin, aber Jon war wahrscheinlich besser, also wäre es interessant zu wissen, ob er eines Tages seine Pflicht wieder aufnimmt. Oder der König des Nord-Nordens wird.

6. Warum sollte Arya gehen?

Aryas Reise als Charakter war absolut verrückt und ihre Verwandlung von einem tapferen jungen Mädchen zu einem der tödlichsten Assassinen der Welt war außergewöhnlich. Aryas einzige Motivation für alles, was sie jemals getan hat, war jedoch ihre Familie.

Sie hat das alles durchgemacht, um sie zu rächen, und sie hat eine riesige Reise von zu Hause weg gemacht, nur um alles zu tun, was sie konnte, um dorthin zurückzukehren. Warum sollte sie sich entscheiden, auf einer Selbstmordmission zu leben, wenn sie endlich ihre Familie wieder in Sicherheit hatte?

5. Ist Nymeria immer noch mit Arya verbunden?

Die Starks haben eindeutig sehr starke Verbindungen zu ihren Schattenwölfen. Tatsächlich ist Arya die einzige Stark, die ihren Schattenwolf bereitwillig zurücklässt (oder zumindest bereitwillig im Vergleich zu der Art und Weise, wie andere Starks ihre eigenen Schattenwölfe verloren haben).

Und die Wiedervereinigung zwischen Arya und Nymeria war eine lang erwartete, die sich leider als ein bisschen langweilig herausstellte. Die Schattenwölfe sollten Erweiterungen von Starks selbst sein, also stellt sich Arya, die Nymeria zurücklässt und wieder abhebt, die Frage, ob sie überhaupt noch mit ihrem Schattenwolf verbunden ist.

4. Wer wird die Nachfolge von Sansa antreten?

Sansa Stark ist jetzt die Königin des unabhängigen Nordens. Sie hat noch keinen Ehemann oder keine Kinder, und obwohl sie wahrscheinlich heiraten wird, scheint es relevant, wer im Falle ihres vorzeitigen Todes bereit ist, sie zu übernehmen.

Aber was noch interessanter und wichtiger ist: Hat Sansas Auswahl als Königin die Art und Weise, wie die Nachfolge im Norden funktioniert, für immer verändert? Nämlich, wird ihr erstgeborenes Kind den Thron erben, egal ob es ein Junge oder ein Mädchen ist?

3. Wer wird die Nachfolge von Bran antreten?

Keine Beleidigung für Bran, aber die Linie seiner Nachfolge scheint aus anderen Gründen von Bedeutung zu sein. Auch wenn Sansas Fähigkeit als Anführer die Meinung der Nordmänner geändert hat, wenn es darum geht, dass ein Mann sie führt, scheinen die anderen sechs Königreiche mehr als glücklich zu sein, vorerst an einem männlichen Anführer festzuhalten.

Doch wer wird im Moment als Brans Nachfolger eingesetzt? Und um ehrlich zu sein, selbst wenn Bran beschließt, dass er heiraten und Kinder haben möchte, wie viele Menschen werden sich wirklich mit Robo-Bran treffen wollen, auch wenn er jetzt König ist? Ob sich die sechs Königreiche wieder zu einer Wahl treffen, nachdem Jahrhunderte die Erbfolge dies entschieden hat?

2. Warum ist Arya nach Westen gegangen anstatt nach Osten?

Die Reise westlich von Westeros ist offensichtlich kürzer als die Reise östlich, aber wenn Arya die unbekannte Welt erkunden möchte, warum nicht zuerst die Route durch die bekannte Welt beginnen? Arya ist zwar mutig², aber sie ist nicht dumm.

Für die meisten Menschen war es ein permanentes Todesurteil, die Segel in den Westen zu setzen. Die Logik würde also vorschreiben, dass die Meere (oder zumindest etwas) im Westen gefährlich ist, und Arya ist nicht gerade ein erfahrener Seemann. Vermutlich startete sie mit den besten Seglern, die der Norden zu bieten hatte, aber viele erfahrene Seeleute versuchten und scheiterten, die Reise zu machen. – Und warum macht man darauf (verdammt nochmal) kein Sequel?

1. Werden sich die Starks jemals wiedervereinigen?

Der einsame Wolf stirbt, aber das Rudel überlebt. Das sollte eine der wichtigsten Lektionen sein, die Ned Stark seinen Kindern erteilte, und die Erfahrung der Vergangenheit würde zeigen, dass dieses Gleichnis ziemlich zuverlässig wahr war.

Und nachdem die Starks den größten Teil der Serie gegen ihren Willen getrennt verbracht hatten, war es aufregend zu sehen, wie sie sich endlich vereinigten und im Grunde genommen die Welt retteten, aber das machte ihre Entscheidung, alle zu trennen, am Ende noch verwirrender. Werden sie sich nun, da sie über die ganze Welt verstreut sind, jemals wieder wiedervereinigen?