Die besten 7 PC Spiele im Jahr 2023, laut Metacritic

Die besten PC-Spiele des Jahres 2023 laut Metacritic.com bieten eine eindrucksvolle Palette an Erfahrungen für Gamer. Von epischen Rollenspielen bis hin zu packenden Actiontiteln, hier sind die Spitzenreiter dieses Jahres, beginnend mit Platz 7 und aufsteigend bis zur Nummer 1. Dabei sind einige Überraschungen und auffallend wenig “große Namen”.

So verpassten Hi-Fi Rush (Platz 11) Alan Wake II (Platz 15) und Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (Platz 16) knapp den Einzug in die Top 10, jeweils alle mit einem Metascore von 89. Starfield erreichte einen Metascore von 86 und landet gar nur auf Platz 29 der besten Spiele auf dieser Plattform.

Die besten PC-Spiele des Jahres 2023 bieten eine beeindruckende Bandbreite an Genres und Erfahrungen für Gamer aller Vorlieben. Von Neuauflagen geliebter Klassiker bis hin zu innovativen Titeln mit frischen Konzepten ist für jeden etwas dabei.

7. Quake II – Enhanced Edition (90 Metascore)

Entwickler: id Software

Publisher: Bethesda Softwars

Release: 10. August 2023

Genre: First Person Shooter

Die Neuauflage eines Klassikers erobert die Herzen der Spieler mit überarbeiteter Grafik und Gameplay. Die nostalgischen Vibes gepaart mit moderner Technologie machen dieses Spiel zu einem Liebling der PC-Gaming-Community.

Quake 2 ist ein legendärer Ego-Shooter, der als Fortsetzung des revolutionären Quake-Spiels veröffentlicht wurde. Mit einer düsteren Science-Fiction-Atmosphäre, intensivem Gameplay und innovativen Multiplayer-Modi hat Quake 2 einen bleibenden Eindruck in der Geschichte der Shooter-Spiele hinterlassen.

6. Slay the Princess (90 Metascore)

Entwickler/Publisher: Black Tabby Games

Release: 23. Oktober 2023

Genre: Adventure

Ein Titel, der mit einer originellen Prämisse aufwartet. Hier geht es nicht um die Rettung einer Prinzessin, sondern um ihren Sturz. Eine unkonventionelle Erzählung, die das Fantasy-Genre auf den Kopf stellt und Spieler mit seiner kreativen Herangehensweise fesselt.

Du wanderst auf einem Pfad durch den Wald, der zu einer abgelegenen Hütte führt. In ihrem Keller verbirgt sich eine Prinzessin. Deine Mission: Ihr Leben zu beenden. Ein Schicksal, das die Welt retten soll.

5. Resident Evil 4 Remake (91 Metascore)

Entwickler/Publisher: Capcom

Release: 24. März 2023

Genre: Action

Ein Klassiker in neuem Gewand! Dieses Remake eines der beliebtesten Resident-Evil-Spiele bietet verbesserte Grafiken und Gameplay-Verbesserungen, die den Nervenkitzel des Originals einfangen und zugleich für eine neue Generation von Spielern zugänglich machen.

Das Überleben ist nur der Startpunkt. Begleitet von modernisiertem Gameplay, einer frisch entwickelten Handlung und lebendig detaillierter Grafik, kennzeichnet Resident Evil 4 die Wiederkehr eines wahren Giganten der Branche.

4. Against the Storm (91 Metascore)

Entwickler: Eremite Games

Publisher: Hoodes Horse

Release: 8. Dezember 2023

Genre: Strategie

Strategie-Fans kommen bei diesem Titel auf ihre Kosten. Mit einer fesselnden Mischung aus Städtebau und taktischer Herausforderung bietet Against the Storm eine reichhaltige Spielerfahrung, die Kenner des Genres zu schätzen wissen.

In einer düsteren Welt des Fantasystädtebaus ist es deine Aufgabe, eine Zivilisation nach einem apokalyptischen Regen neu zu errichten. Als Vizekönig unter der Herrschaft der Königin leitest du Menschen, Biber, Eidechsen, Füchse und Harpyien an, um die Wildnis zurückzuerobern und das Land für die Zivilisation zurückzugewinnen.

3. Turbo Overkill (91 Metascore)

Entwickler: Trigger Happy Interactive

Publisher: Apogee Entertainment

Release: 11. August 2023

Genre: First Person Shooter

Ein rasantes Actionspiel, das mit einer Kombination aus Retro-Ästhetik und modernem Gameplay begeistert. Die temporeichen Kämpfe und die stylische Inszenierung machen “Turbo Overkill” zu einem Highlight unter den Actiontiteln des Jahres.

Turbo Overkill ist vollendet und bietet zahlreiche neue Updates – darunter spektakuläre Abspann-Szenen. Säubere das Paradies mit deinem Kettensägenbein, über 15 Waffen und einem Hovercar. Stelle dich Syn (einer Super-KI), Kopfgeldjägern und einer Vielzahl von Cyberpunks. Apogees gewagtester Ego-Shooter seit Duke Nukem 3D. Gute Jagd, Sir.

2. Street Fighter 6 (92 Metascore)

Entwickler/Publisher: Capcom

Release: 2. Juni 2023

Genre: Beat’em Up

Die legendäre Prügelserie kehrt mit Street Fighter 7 zurück und überzeugt erneut mit seinem ikonischen Kampfsystem. Verbesserte Grafik, neue Kämpfer und eine mitreißende Turnier-Atmosphäre machen dieses Spiel zu einem Must-Have für Fighting-Game-Enthusiasten.

Street Fighter 6 verwendet die RE ENGINE von Capcom und präsentiert drei verschiedene Spielmodi: World Tour, Fighting Ground und Battle Hub. Das Spiel bietet eine vielfältige Auswahl von 18 Kämpfern, darunter beliebte Legenden wie Ryu und Chun-Li sowie neue Favoriten wie Luke, Jamie, Kimberly und weitere. Jeder Charakter wurde gründlich überarbeitet und mit spektakulären Spezialfähigkeiten ausgestattet.

1. Baldur’s Gate 3 (96 Metascore)

Entwickler/Publisher: Larian Studios

Release: 3. August 2023 (nachdem es zuvor im Early Access war)

Genre: Rollenspiel

An der Spitze des Rankings thront Baldur’s Gate 3, ein episches Rollenspiel, das die Spieler in eine tiefgründige und immersive Fantasywelt entführt. Mit packender Handlung, vielschichtigen Charakteren und herausforderndem Gameplay setzt dieses Spiel neue Maßstäbe im RPG-Genre.

Forme dein Team und tauche erneut in die Vergessenen Reiche ein. Erlebe eine Erzählung über Freundschaft, Verrat, Opfer und Überleben – und der Verführung absoluter Macht.

Baldur’s Gate 3 ragt mit seinem hohen Metascore von 96 als Spitzenreiter heraus, gefolgt von Street Fighter 6, das die Fans der Prügelgenre begeistert. Mit Remakes wie Resident Evil 4 manifestiert sich die Stärke der Nostalgie im Gaming-Bereich, während Neuerscheinungen wie Slay the Princess und Against the Storm mit frischen Ideen und innovativem Gameplay beeindrucken.

Insgesamt spiegelt das Jahr 2023 eine herausragende Vielfalt und Qualität an PC-Spielen wider, die die Spieler in neue Welten entführen und mit fesselnden Erlebnissen begeistern. Für PC-Gamer ist dieses Jahr zweifellos ein Fest voller unvergesslicher Spielerlebnisse.