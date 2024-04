5 Profi-Tipps, um Ihre Goldfarmen in World of Warcraft zu maximieren

Gold zu verdienen ist ein entscheidender Aspekt der World of Warcraft-Erfahrung, und die Möglichkeiten, Ihre Gewinne zu maximieren, waren schon immer ein heißes Thema innerhalb der Community. Heute teilen wir fünf bewährte Profi-Tipps, die von erfahrenen Goldfarmern befolgt werden. Diese Tipps helfen Ihnen, mehr WoW gold zu verdienen und machen den Farmprozess selbst viel angenehmer. Obwohl wir uns hier hauptsächlich auf Dragonflight konzentrieren, können die in diesem Artikel erwähnten Strategien auch auf WoW Classic angewendet werden.

Also, machen Sie es sich bequem, und lassen Sie uns eintauchen!

Verwenden Sie Addons

Die richtigen Addons zu verwenden, kann Ihre Goldgewinne ernsthaft steigern und Ihre Farmen viel effizienter machen. Hier sind einige erstklassige Werkzeuge, die Ihnen auf Ihrem Weg zum Reichtum sehr helfen werden:

Trade Skill Master (TSM) ist bei weitem das beste Werkzeug für das Goldmachen da draußen. Es bietet einen umfassenden Überblick über die Artikel Preise auf dem Auktionshaus, bietet wertvolle Einblicke in Nachfrage und Markttrends. Dies hilft Ihnen, informierte Entscheidungen darüber zu treffen, was und wann zu kaufen oder zu verkaufen ist, weshalb TSM besonders praktisch für das Flipping von Items ist. Es ermöglicht Ihnen auch, Ihre Lose direkt zu posten, ohne das Auktionshaus besuchen zu müssen. Zusätzlich können Sie Artikel für den Massenverkauf gruppieren, anstatt sich einzeln damit zu beschäftigen.

LootAppraiser zeigt den TSM-Preis der Beute, die Sie direkt auf Ihrem Bildschirm erhalten. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den tatsächlichen Wert Ihrer Beute zu sehen und zu entscheiden, ob es sich lohnt, sie zu farmen, ohne die Preise auf dem Auktionshaus überprüfen zu müssen. Für detailliertere Informationen bietet das Addon ein separates Fenster, das die verbrachte Farmzeit, die erhaltenen Gegenstände, ihren Gesamtwert und mehr anzeigt.

WorthIt hilft Ihnen zu entscheiden, was und wo zu farmen. Während absolut perfekt für Sammelberufe, ist es auch nützlich für andere Farmen, einschließlich rohem Gold. Wenn Sie beispielsweise Bergbau wählen, listet WorthIt alle Erze und ihre Abbauorte zusammen mit den aktuellen Auktionshauspreisen von TSM auf.

RareScanner zeigt alle seltenen Spawns und deren Beutelabwürfe auf Ihrer Karte an. Es ermöglicht Ihnen, die profitabelsten Farmorte leicht zu lokalisieren und wertvolle Gegenstände zum Verkauf zu erhalten.

Websites wie WowPriceHub helfen auch dabei, Auktionshauspreise zu verfolgen, während WowAuction eine solide Alternative zu TSM darstellt. Obwohl nicht so leistungsfähig, bietet WowAction dennoch grundlegende Funktionalitäten, um Ihre Verkäufe effektiv zu verwalten, ohne ständige Besuche im AH im Spiel.

Überprüfen Sie immer das Auktionshaus

Bevor Sie mit dem Farmen beginnen, machen Sie Ihre Hausaufgaben zu den Artikeln, die Sie interessieren. Es ist entscheidend, immer ein Auge auf Angebot und Nachfrage zu haben, da die Preise im Spiel besonders mit neuen Patches und Saisons stark schwanken können.

Zu wissen, wofür die Gegenstände, die Sie farmen, verwendet werden, hilft Ihnen zu verstehen, warum Menschen sie kaufen und wann es am besten ist, sie zu verkaufen oder zu farmen. Werkzeuge wie WowPriceHub und WowAuction/TSM, wie früher erwähnt, können in dieser Hinsicht unglaublich hilfreich sein.

Diversifizieren Sie Ihre Farmen

Bleiben Sie nicht bei den gleichen Farmen; Vielfalt ist der Schlüssel. Immer das Gleiche am gleichen Ort zu farmen, kann schnell monoton und langweilig werden, ganz zu schweigen davon, dass es in Bezug auf den Verkauf nicht sehr effektiv ist. Je vielfältiger die Gegenstände, die Sie im Auktionshaus haben, desto höher sind Ihre Chancen auf erfolgreiche Verkäufe. Wenn Sie nur eine Art von Gegenstand verkaufen, wird Ihr Gewinn viel langsamer wachsen, als wenn Sie eine Vielzahl von Losen listen.

Außerdem schadet es nie, etwas Vielfalt in Ihre Goldmachmethoden zu bringen. Wenn es Ihnen gut geht, verkaufte Gegenstände und hergestellte Waren aus Ihren Berufen zu verkaufen, was hindert Sie daran, auch rohes Gold zu farmen und Ihre Hand am Item-Flipping zu versuchen? Auf diese Weise erzielen Sie noch mehr Gewinn, was immer ein Gewinn im Goldmachgeschäft ist.

Haben Sie Geduld

Etwas, das viele Anfänger und sogar einige erfahrene Spieler nicht verstehen, ist, dass keine Farmmethode, egal wie profitabel, Sie sofort Millionen von Gold einbringen wird. Das Auktionshaus ist volatil; es schwankt ständig als Teil der Wirtschaft des Spiels, und das ist völlig normal. Sie könnten Zeit damit verbringen, wertvolle Ressourcen und Gegenstände zu farmen, nur um zum Auktionshaus zurückzukehren, bereit zu verkaufen, und feststellen, dass die Preise gefallen sind und die Nachfrage nicht so hoch ist wie zuvor. Gold zu machen erfordert sowohl Taktik als auch Geduld. Sicher, Sie könnten es reich schlagen — entweder durch reines Glück oder durch sorgfältige Marktforschung mit allen verfügbaren Werkzeugen — und wenn Sie das tun, ist das großartig! Aber in den meisten Fällen werden Sie nicht über Nacht reich. Also bewaffnen Sie sich mit Geduld und machen Sie kleine Schritte nach vorne. Glauben Sie uns, kleinere Verkäufe in großen Mengen sind viel effektiver als das Abstoßen eines einzelnen hochpreisigen Transmog-Gegenstands und das Warten darauf, dass jemand ihn genau in diesem Moment benötigt.

Genießen Sie, was Sie tun

Machen Sie niemals etwas, das Ihnen nicht gefällt. World of Warcraft ist in erster Linie ein Spiel, das Spaß machen soll. Goldfarmen ist kein Job; es ist nur eine weitere Möglichkeit, das Spiel zu spielen, während Sie die Ressourcen verdienen, die Sie für weiteren Fortschritt benötigen. Wenn Sie Spaß am Farmen haben, werden Sie am Ende viel mehr Gold haben — das ist eine Tatsache!

Und damit, Leute, beenden wir es. Wir hoffen, dass die Tipps, die wir hier behandelt haben, hilfreich waren und wünschen Ihnen viel Glück bei Ihren Goldfarmunternehmungen!