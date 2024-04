My Time at Sandrock erhält neues Multiplayer-Feature

Der Landwirtschaftssimulator My Time at Sandrock von Pathea Games aus dem Jahr 2023 hat endlich die lang ersehnte Multiplayer-Funktion erhalten. Fans können nun mit Freunden auf anderen Plattformen spielen.

Als Fortsetzung des 2019 erschienenen und sehr gut aufgenommenen gemütlichen Farmspiels My Time at Portia hatte My Time at Sandrock vor seinem Release in den Augen der Fans einiges zu bieten. Glücklicherweise war das Stardew Valley-ähnliche Spiel jedoch ein großer Erfolg, als es im November 2023 auf den Markt kam. Es erhielt eine Metacritic-Wertung von 80 auf dem PC und eine sehr positive Bewertung von 88 % auf Steam. Sandrock fügte der Formel seines Vorgängers einen Online-Koop-Modus hinzu. Bis zu vier Spieler können jetzt gemeinsam Werkstätten bauen und Städte bewirtschaften. Das einzige Problem bei der Veröffentlichung war die Unmöglichkeit, mit Freunden auf anderen Plattformen zu spielen. Glücklicherweise hat Pathea Games auf das Feedback der Fans reagiert und eine Ankündigung zu diesem Problem gemacht.

Während des ersten Triple-i-Initiative-Showcase am 10. April wurde bekannt gegeben, dass My Time at Sandrock plattformübergreifende Multiplayer-Unterstützung für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam und Epic Games Store erhalten wird. Das Update wird im Juni veröffentlicht, jedoch wurde kein genaues Datum genannt.

Dies war nicht die einzige Ankündigung zum Thema Multiplayer für ein kürzlich veröffentlichtes Indie-Spiel auf dem Triple-i-Initiative-Showcase. Die Entwickler des Überraschungshits Brotato haben bekannt gegeben, dass das Spiel bald ein Update erhalten wird, welches Couch-Koop-Unterstützung bietet. Während der Präsentation wurden außerdem einige andere bemerkenswerte kommende Koop-Spiele vorgestellt, wie zum Beispiel 33 Immortals von Thunder Lotus und Ravenswatch von PasstechGames: The Fall of Avalon.

Was My Time at Sandrock betrifft, so hat das Spiel seit seiner offiziellen Veröffentlichung kontinuierlichen Support von seinen Entwicklern erhalten. Selbst nachdem es den Early Access verlassen hatte, hat Pathea Games erst kürzlich ein großes neues Update für die Switch-Version des Spiels veröffentlicht, das eine Reihe von grafischen und technischen Problemen behoben hat, die bei der Portierung aufgetreten waren. In diesem Jahr haben die Entwickler dem Spiel eine Reihe neuer Funktionen hinzugefügt. Dazu gehören Anpassungsgegenstände, mehr NPC-Dialoge für Romantikoptionen, ein roguelike Endgame-Dungeon, ein Fabrik-Warteschlangensystem und ein Briefsystem. Angesichts der Häufigkeit der bisherigen Aktualisierungen des Spiels können sich die Fans von My Time at Sandrock auch im restlichen Jahr 2024 auf weitere Neuheiten freuen.

Warum geht es im Spiel?

My Time at Sandrock ist ein Rollenspiel, das in einer postapokalyptischen Welt spielt. Du bist ein Handwerker, der in die Wüstenstadt Sandrock kommt, um sie wieder aufzubauen. Du kannst Ressourcen sammeln, Maschinen bauen, Freundschaften schließen und die Stadt vor Monstern und wirtschaftlichem Ruin schützen. Das Spiel ist der Nachfolger von My Time at Portia und befindet sich noch in der Early-Access-Phase.

My Time at Sandrock ist die Fortsetzung der Lebenssimulation My Time at Portia. Der Spieler wird ein neuer Bewohner der Wüstenstadt Sandrock. Das Spiel findet nach einem Ereignis statt, das die Zivilisation zerstört hat. Es überlässt den Überlebenden, die Gesellschaft wieder aufzubauen. Die Spieler verbringen ihre Tage mit Handwerken, Sammeln von Ressourcen, Landwirtschaft und vielem mehr. Die Spieler können auch die Wüsten rund um die Stadt erkunden. Dort treten sie in dynamischen Kämpfen gegen verschiedene Feinde an.