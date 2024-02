My Time at Sandrock: Nächstes Update erscheint im Februar

Pathea Games hat die Patch-Notes für den neuesten Hotfix von My Time at Sandrock, Version 1.1.4.2, veröffentlicht. Der Patch behebt eine Reihe von Problemen, die seit der Veröffentlichung des letzten Updates für die Switch-Version der Lebenssimulation aufgetreten sind. Dazu gehört auch ein Problem mit einer der Romantik-Optionen innerhalb des Titels.

Im Januar erhielt die Switch-Version von My Time at Sandrock bereits ein Update. Es fügte neue Quests, Werkstatt-Upgrades und andere Gameplay-Funktionen hinzu. Außerdem wurden verschiedene Bugs behoben und Verbesserungen der Lebensqualität eingeführt. Das Update glich die Switch-Portierung des Spiels an die PC-Version an und enthielt alles, was bis Dezember 2023 für den Titel veröffentlicht worden war.

Pathea Games hat auf Reddit die Patch Notes für den neuesten Hotfix von My Time at Sandrock veröffentlicht. Eines der behobenen Hauptprobleme war die Quest “True Love’s Treasure” von Logan, die das Spiel zum Einfrieren brachte. Auch das Problem mit der Quest “Der Adler und der Sturm”, bei dem Gust und die Sammelpunkte in der Luft schwebten, wurde behoben. Gust und die Ressourcen befinden sich jetzt auf dem Boden, wo sie hingehören. Der Patch für ‘Meine Zeit im Sandfels’ hat einige Fehler behoben. Dazu zählen das Verschwinden von Matildas Haus, ein Fehler, der dazu führte, dass Unsuur kahl aussah, wenn er die Abgeordnetenmütze trug, sowie das Problem mit der Benutzeroberfläche für soziale Beziehungen. Jetzt können die Spieler nach unten scrollen und alle Charaktere aus dem Spiel anzeigen. Wir hoffen, dass diese Korrekturen Ihnen helfen werden, Ihr Leben in Sandrock auf der Switch-Version des Titels zu verbessern.

My Time at Sandrock erhält im Februar ein neues Update



Das Problem, das dazu führte, dass das Spiel während der Quest “Der Schatz der wahren Liebe” einfror, wurde behoben. Die Spieler können nun die Quest fortsetzen und mit Logan nach dem Schatz suchen!

Das Problem in der Quest “Der Adler und der Sturm”, bei dem die Böe in der Luft schwebte und die Sammelpunkte am Himmel waren, wurde behoben. Böen und Ressourcen stehen jetzt auf dem Boden, diese Hindernisse, die die Interaktion blockierten, wurden entfernt.

Der Fehler, der dazu führte, dass Matildas Haus verschwand und dadurch den Abschluss der Hauptquest der Geschichte behinderte, wurde behoben.

Das Problem mit der Benutzeroberfläche für soziale Beziehungen wurde behoben, sodass die Spieler jetzt nach unten scrollen und alle Charaktere sehen können.

Es wurde der Fehler behoben, dass Unsuur die Abgeordnetenmütze trug, was zu einem kahlen Aussehen führte. Der charmante Abgeordnete des Zivilkorps hat nun wieder sein normales Aussehen.

Warum geht es im Spiel?

My Time at Sandrock ist ein Rollenspiel, das in einer postapokalyptischen Welt spielt. Du bist ein Handwerker, der in die Wüstenstadt Sandrock kommt, um sie wieder aufzubauen. Du kannst Ressourcen sammeln, Maschinen bauen, Freundschaften schließen und die Stadt vor Monstern und wirtschaftlichem Ruin schützen. Das Spiel ist der Nachfolger von My Time at Portia und befindet sich noch in der Early-Access-Phase.

My Time at Sandrock ist die Fortsetzung der Lebenssimulation My Time at Portia. Der Spieler wird ein neuer Bewohner der Wüstenstadt Sandrock. Das Spiel findet nach einem Ereignis statt, das die Zivilisation zerstört hat. Es überlässt den Überlebenden, die Gesellschaft wieder aufzubauen. Die Spieler verbringen ihre Tage mit Handwerken, Sammeln von Ressourcen, Landwirtschaft und vielem mehr. Die Spieler können auch die Wüsten rund um die Stadt erkunden. Dort treten sie in dynamischen Kämpfen gegen verschiedene Feinde an.

Außerdem gibt es 21 romantische Charaktere, denen man hinterherjagen kann. Jeder Charakter hat eine Reihe verschiedener Quests, die man erfüllen kann, um ihren Beziehungsstatus zu verbessern. Die Spieler können diesen Charakteren auch Geschenke machen und sich mit ihnen verabreden, um eine engere Bindung aufzubauen. Für das Spiel sind neue Funktionen geplant. Eine davon ist die Möglichkeit, mit anderen Spielern zusammenzuspielen. My Time at Sandrock war ein großer Erfolg und hat viele Spieler dazu gebracht, sich ein Leben in der Wüste aufzubauen.