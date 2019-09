GTA 6: Wie genau waren eigentlich die Gerüchte und Leaks zu GTA 5?

GTA V - Mod Vision

Grand Theft Auto 5 wurde letzte Woche sechs Jahre alt und um das zu feiern, hat Kotaku einen Blick auf die Gerüchte geworfen, die über das Spiel vor seiner Veröffentlichung existierten. Wie genau waren sie und was haben sie, wenn überhaupt, richtig vorausgesagt? Immerhin erwartet uns bald GTA 6. Die Gerüchteküche wird brodeln, vor allem wenn Rockstar den ersten Trailer raushaut.



Sechs Jahre sind eine lange Zeit, und die Fans sind zunehmend besorgt und aufgeregt über eine Fortsetzung von GTA V. Und da die Fans immer verzweifelter nach Informationen und Lecks suchen, werden Gerüchte über GTA 6 immer häufiger. Aber sollten Fans diesen Gerüchten vertrauen? Wie genau waren Gerüchte über GTA 5, bevor das Spiel veröffentlicht wurde?

GTA 5 wird einen Polizisten anführen (oder vielleicht auch nicht)

Dies ist ein Gerücht, das an verschiedenen Orten aufgetaucht ist, bevor GTA 5 offiziell angekündigt wurde. Die genauen Details waren je nach Seite oder Forum-Beitrag unterschiedlich, aber die Grundidee war, dass Spieler einen Rookie-Cop in Los Santos oder LA kontrollieren würden. Man könnte entscheiden ob man auf guter oder böser Cop machen kann. Naja, schlechtes Gerücht.

Natürlich war das alles kompletter Quatsch und die meisten GTA-Fans schienen zu erkennen, dass dieses Gerücht kompletter Müll war.

Ein Bekannter, aus GTA Vice City

Es wurde jedoch nicht nur gemunkelt, dass es sich bei dem Polizisten um den Star von GTA 5 handelte. Ein weiteres bekanntes Gerücht besagte, dass der Star des Spiels tatsächlich Albert De Silva war, ein Mann aus Vice City, der sich niedergelassen hat, um Kinder in Los Santos zu haben. Das klingt genau nach der Geschichte von GTA 5. Das Gerücht kam nach dem ersten Trailer auf. In diesem Trailer erklärt die Hauptfigur, dass sie eine Familie gründen, sich niederlassen möchte usw. Es ist nicht schwer, die Geschichte vorherzusagen, wenn ein Trailer das Setup erstellt wurde. Die anderen Details stimmen nicht, weil sie im Trailer nicht enthalten sind. Wer also dieses Gerücht schuf, musste die Lücken füllen und raten.

“Durchgesickerte” Karten

Rockstar Open-World-Games sind bekannt für ihre großen und sehr detaillierten Karten. Es macht also Sinn, dass die Leute lange vor der Veröffentlichung des Spiels aufgeregt waren, etwas über die Ausmaße von GTA 5 zu erfahren. Aus diesem Grund wurden viele, viele, VIELE, gefälschte Karten online gestellt, die behaupteten, durchgesickerte Bilder der echten Karte zu sein.

Aber keines davon war die wirkliche Landkarte. Einige waren nah dran, die meisten waren nur Fantasien mit mehreren Städten und Inseln. Auch für GTA 6 werden gleich mehrere Städte vorausgesagt. Meistens sind durchgesickerte Karten nur Photoshop-Kreationen von Trollen und gelangweilten Fans.

Auch für GTA 6? Zu gut, um wahre Gerüchte zu sein

Viele der Gerüchte und „Leakes“, die vor der offiziellen Veröffentlichung von GTA 5 und der anschließenden Veröffentlichung aufgetaucht sind, stecken voller Ideen, die erstaunlich klingen und wahrscheinlich auch nicht realisierbar sind. Zum Beispiel behaupteten einige beliebte Gerüchte, das Spiel hätte Jahreszeiten mit extremem Wetter wie Schnee und Überschwemmungen. Nichts davon stimmte.

Andere Gerüchte deuteten darauf hin, dass mehrere Städte oder Los Santos größer als die gesamte Karte von GTA 4 und das Umland gigantisch und voller kleiner Städte wäre.

Ein anderes bekanntes Gerücht behauptete, dass es auf der E3 2013 eine Demo geben würde. Dies sollte sofort die roten Fahnen für jeden, der es liest, auslösen. Rockstar ist dafür bekannt, selten in irgendeiner Form auf einer E3 aufzutreten. Manchmal erscheinen ihre Spiele auf einer Bühnenshow, aber sie haben nie einen großen Stand oder Stationen, an denen die Leute ihre Spiele spielen können. So macht Rockstar das einfach nicht. Jedes Gerücht, das behauptet, E3-Demos oder großes E3-Gameplay enthüllen, ist höchstwahrscheinlich erfundener Unsinn. Das wird auch für GTA 6 so sein.

Unmöglich für die aktuelle Konsolen-Generation

Während Rockstar mit talentierten Studios und Entwicklern gefüllt ist, behaupten einige dieser Gerüchte, dass es unmöglich klingt, sich auf Konsolen der aktuellen Generation durchzusetzen, geschweige denn auf Xbox 360 oder PS3. Wie dynamische Verkehrsmeldungen im Radio oder wenn fast jedes Gebäude begehbar ist.

Rückblickend auf GTA 5-Gerüchte zeigt sich, dass die meisten von ihnen völlig falsch lagen. Das ist nicht verwunderlich. Zufällige Gerüchte, die in Foren und auf Twitter verbreitet werden, sind schwer zu beweisen und leicht nachzuvollziehen. Und während der Hype um das nächste GTA weiter zunimmt, sollte man sich diesen Artikel zu Herzen nehmen.

Tipps um keinen GTA 6-Fake-News auf dem Leim zu gehen

Kotaku hat hierfür eine Vielzahl von Tipps, um nicht dem nächstbesten Leak/Gerücht auf den Leim zu gehen:

Klingt dies nach einer echten Liste von Features oder nach einem Fan, der nur seine Traum-GTA-Features auflistet?

Rockstar hält die älteren GTA-Spiele von den modernen Spielen getrennt. Daher sollte jedes Gerücht, das besagt, dass “CJ zurück ist”, ignoriert werden.

Entspricht die Karte oder das HUD auf einem durchgesickerten Screenshot in etwa GTA 5 oder einem anderen Open-World-Spiel? Wenn ja, ist es wahrscheinlich eine Fälschung.

Rockstar zeigt auf der E3 kein Gameplay.

Nicht falsch verstehen: Selbst wir berichten über eine Vielzahl von Gerüchten und Leaks. Sie sind spannend und lassen unsere Vorfreude ansteigen. Viele Gerüchte haben sich bewahrheitet, doch gerade bei populären Titeln, wie es ein Grand Theft Auto (eben als nächstes GTA 6) ist, wird man viel Quatsch auch zu Lesen (und Hören) bekommen.