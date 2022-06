N64 Klassiker Pokémon Snap jetzt auf Nintendo Switch Online+ spielbar

Nintendo hat gestern das Nintendo 64 Angebot von Nintendo Switch Online+ um den Klassiker Pokémon Snap erweitert. Die Ankündigung kam vor einer Woche mit einem Trailer. Der Klassiker ist am 24.06.2022 auf Nintendo Switch Online+ erscheinen.

Pokémon Snap

Pokémon Snap ist ein Railshooter in dem es darum geht Phänomene in der Pokémon-Welt bildlich festzuhalten. Als Pokémon-Fotograf wird man von Professor Eich auf die Pokémon-Insel gerufen um qualitativ hochwertige Bilder von den zahlreichen Monstern in ungestörter, natürlicher Umgebung zu schießen. Damit möchte er seine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu untermauern.

WERBUNG

Der Trailer

Hier der neue Trailer des Klassikers, welcher sich von den anderen, zahlreichen Pokémon Titel deutlich unterscheidet.

Damit sind nun endlich beide Titel Pokémon Snap und New Pokémon Snap auf der Nintendo Switch spielbar.

Wann werden die N64 Titel immer angekündigt?

Nachdem letzten Monat Kirby 64: The Crystal Shards für Nintendo Switch Online+ eine Woche vor Veröffentlichung samt Trailer angekündigt worden ist, hat es sich mit Pokémon Snap wieder genauso verhalten. Vor Mario Golf sind sämtliche N64 Titel einen Monat im Voraus angekündigt worden, dies dürfte in Zukunft nun immer nur eine Woche im Voraus angekündigt werden.

Welche N64 Titel sind bis jetzt erschienen?

Nintendo hält sein Versprechen und erweitert die Bibliothek regelmäßig. Nur die Ankündigungen variieren von 2 Tagen bis zu einem Monat vor Veröffentlichung. Nach jeder Ankündigung folgte noch ein Trailer. So war es bei Paper Mario, Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Mario Golf und Kirby 64: The Crystal Shards. Nun wird weiterhin auf Star Wars Schwergewichte wie Star Wars: Shadows of the Empire oder Star Wars: Rogue Squadron gehofft. Es ist auf jeden Fall sicher, dass bei Nintendo Switch Online+ noch sehr viele Nintendo 64 Klassiker folgen sollen.

Welche N64 Titel werden noch folgen?

Mit Pokémon Snap sind nun alle versprochenen Titel für das Nintendo Switch Online+ Angebot erschienen. Inoffiziell hat ein Leak verraten, dass wohl 38 Nintendo 64 und 52 SEGA Mega Drive Titel bis zum Ende erscheinen sollen. Ob dem tatsächlich so sein wird, wird die Zeit zeigen.

Hoffen wir, dass Goldeneye 007 von Rare eines Tages auch zu Nintendo zurückkehrt. Die Zeichen hierfür sehen besser aus denn je. Wenn wir schon keine Nintendo 64 Remakes bekommen, so würden wir uns über Ports von so manchen Klassikern freuen. Auch wenn die Performance mancher emulierten Titel nicht die beste ist, so freuen wir uns über eine Vielzahl von Titel.

Wann kommen die Emulatoren für den original Game Boy, Color und Advance?

Einem Leak nach sollen noch Emulatoren für diverse Game Boy Klassiker erscheinen. Leider ist nicht bekannt wann, aber da sich der Lebenszyklus der Nintendo Switch bei der Hälfte befinden soll, können wir sicher bald mit einer Erweiterung des Nintendo Switch Online Angebots rechnen. Schließlich will Nintendo keine der aktuellen Abonnenten verlieren. Mit einem N64 Titel pro Monat ist das Angebot recht mau.

Weitere Neuigkeiten zu Nintendo Online

Weitere Neuigkeiten zur Nintendo Switch

Leider können momentan ganze 6 Millionen Nintendo Switch Konsolen, aufgrund der Chip-Knappheit, nicht produziert werden.

Die meisten Nintendo Switch Spieler sind Erwachsene und keine Kinder oder Jugendliche!

Jede der aktuellen Konsolen versucht momentan ihr Online Angebot für neue Abonnenten attraktiv zu machen. Die Sony PlayStation hat mit ihrem PS Plus über 47 Millionen, Nintendo mit Nintendo Switch Online 32 Millionen und die Xbox mit dem Game Pass 25 Millionen Abonnenten.

Quellen: youtube.com via Nintendo