Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Switch) – Game Review

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe ist ein Action-Adventure Plattformer. Es handelt sich um ein Remake von Kirby’s Return to Dream Land (auch bekannt unter Kirby’s Adventure Wii), welches 2011 auf der Nintendo Wii erschienen ist. Das Remake wurde wieder von HAL Laboratory entwickelt und von Nintendo am 24.02.2023 veröffentlicht. Wir sind nach Dream Land zurückgekehrt und haben für euch den neuen-alten Kirby Titel getestet.

Magolor’s braucht Hilfe

Die Story von Kirby’s Return to Dream Land Deluxe ist schnell erzählt: Kirby wird Zeuge wie ein Raumschiff auf seinem Planeten Popstar abstürzt. Mit König Dedede, Meta–Knight und Bandana Waddle–Dee eilt er zum wrack und trifft auf den Piloten, welcher sich als Außerirdischer namens Magolor zu erkennen gibt. Er bittet Kirby darum sämtliche Teile des Raumschiffs, welche beim Absturz verloren gegangen sind, zu sammeln, sodass Magolor wieder zurück in seiner Heimatwelt fliegen kann.

Eigentlich ein Nintendo Game Cube Titel

Die Ursprünge von Kirby’s Return to Dream Land Deluxe reichen bis zum Nintendo Game Cube zurück, auf welchem der Titel ursprünglich für das Jahr 2005 angekündigt gewesen war. Im Laufe der Entwicklungen wurde der Titel dann für die damalig nächste Konsole Nintendo Wii geplant. Dennoch wurde der Titel überraschend gecancelt und erst viel später wieder neu angekündigt. Im Jahr 2011 ist der Titel dann glücklicherweise tatsächlich noch erschienen. Seit 2015 ist der Titel auch (noch) im eShop der Wii U erhältlich. Nun aber haben wir zudem noch ein ordentliches Remake erhalten.

Retro-Spieler fühlen sich wie Zuhause

Kirby Fans aus den Anfangstagen fühlen sich in Kirby’s Return to Dream Land Deluxe dürften sich hier sofort wohl füheln: wir haben hier endlich wieder einen Titel mit traditionellem Kirby Gameplay und kreativen Leveln. Allen voran Kirbys Fähigkeit Gegner einzusaugen um diese dann auf andere Gegner oder Hindernisse zu spucken oder sogar dessen Eigenschaften anzunehmen. Welche das Leben von Kirby einfacher machen. Die große Stärke des Spieldesigns ist, dass nicht immer unbedingt ein gewisses Power-Up notwendig ist um weiterzukommen. Man kann immer wieder zwischen mehreren Power-Ups wählen, bei welchen das Weiterkommen je nach Situation mit dem einen oder anderen leichter fällt – man darf also dabei kreativ sein. Anfangs zumindest.

Mecha-Kirby

Für das Remake konnten deshalb auch recht einfach neue Power-Ups implementiert werden. So haben wir einige bekannte Power-Ups wie Beam, Eis, Laub, Ninja, Schirm, Tornado oder Wasser. Die neuen Power-Ups hier sind Festival, Mecha und Sand. Wobei Mecha hier am aller coolsten ist. Weiters gibt es noch Super-Power-Ups wie die Drachenflamme, Giga-Hammer, Mega-Schwert oder sogar als Schneeball welche alles und jeden aus dem Bildschirm räumt. Kreative Endgegner warten übrigens auch immer wieder auf, sei es in der Mitte der Levels und am Ende einer Welt auf. Der Schwierigkeitsgrad ist zwar einfach gehalten, nimmt aber bis hin zum Ende des Titels zu. Nach dem erstmaligen Durchspielen kann man dann, in alter Nintendo Tradition, das Abenteuer mit einer höheren Schwierigkeit (weniger Energie, mehr Gegner, etc.) noch einmal bestreiten oder bekommt sogar ein exklusives, neues Abenteuer spendiert! Dazu später mehr.

Respawning is back

Was in Kirby’s Return to Dream Land Deluxe noch auffällt ist das Respawnen der Gegner, sobald man zu einer Stelle der Level zurück scrollt. Dies ist ein Umstand, welcher aus technischen Gründen aus den Anfangstagen von 2D-Plattformern stammt. Heutzutage natürlich nicht mehr ein Flaw, sondern eine bewusste Entscheidung des Designs der Spielentwickler. Der modernen Spieler könnte sich daran aufrgen, aber Spieler von damals hatten gelernt diesen Umstand als Vorteil zu nutzen. Hier können gewisse Power-Ups immer abgeholt oder gewechselt werden. Auch in Kirbys erstem 3D-Abentuer Kirby und das vergessene Land wurde das Respawnen ebenfalls mit eingebaut!

Extra Content: Lustiges Magoland

Darüber hinaus können in Kirby’s Return to Dream Land Deluxe bis zu vier Spieler können gleichzeitig im Co-Op-Modus gemeinsam auf Jagd nach fehlenden Raumschiffteilen gehen. Dann gibt es noch den Abschnitt Lustiges Magoland, in welchem man zahlreiche Mini-Games mit Freunden oder dem CPU spielen kann. Darunter finden sich Spiele wie Eierdotte, Magalors Bücherhatz oder Ninja-Scheibenschießen. Diese Mini-Games können gezielt oder zufällig ausgewählt werden. Das Magoland ist ebenfalls eine Neuerung. Die Mini-Spiele gab es in der Nintendo Wii Version nur im Raumschiff zu finden.

Extra Content: Magolor-Epilog

Hat man die Mainstory einmal beendet, so bekommt man nicht nur das eigentliche Spiel in schwierigerer Form, sondern auch den Magalor-Epilog, in welchem man Magolor durch sein eigenes Abenteuer begleitet. Allerdings muss man hier ohne Power-Ups auskommen und wird erst im Laufe des Abenteuers stärker.

Hamster-Kirby

Es ist eine Überraschung wie viel extra Content, welcher nichts mit dem eigentlichen Titel zu tun hat, hier eingebaut worden ist! Allein aus den Mini-Spielen hätte man einen eigenen Titel machen können. Die jeweilige Steuerung ist jeweilig auch schnell erklärt. Überhaupt ist die Steuerung für einen Kirby Titel typisch einfach und kann sogar gewechselt werden. Auch kann man sich im Laufe des Spiels eine große Anzahl an Belohnungen, wie verschiedene Masken zu verdienen, welche Kirby neben seinen Verwandlungskünsten, seinen Gegner mit einer Maske das Fürchten lehrt. Zum Beispiel mit der Hamster-Maske!

Super-Power-Ups sind super!

Die Darstellung von Kirby’s Return to Dream Land Deluxe wurde komplett überarbeitet. Seien es Figuren, Animationen, Levels, Hintergründe oder Zwischensequenzen. Alles sieht nun noch lebendiger und liebenswerter aus. Ganz gelungen sind die Animationen mit den Super-Power-Ups, mit welchen Kirby alles und jedem auf dem Bildschirm den gar ausmacht, was den kompletten Bildschirm ausfüllt.

Alte Töne

Die Musik von Kirby’s Return to Dream Land Deluxe besteht aus lauter kurzen, catchy Melodien, die nach ein paar Wiederholungen schon süchtig machen. Ansonsten bekommt man neben der Musik alle gewohnten Töne zu hören, welche jeden Fan sofort auf Kirbys Planeten holen.

Fazit zu Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe ist ein Titel, welcher alte und neue Kirby Fans gleichermaßen abholt. Spieler, welche Kirby schon seit dem ersten Abenteuer auf dem Game Boy kannten, fühlen sich sofort wieder in diese lockerer, unbeschwerte Spielart zurückversetzt. Der Schwierigkeitsgrad ist zwar, auch wenn typisch für einen Kirby Titel, einfach gehalten, nimmt aber im späteren Teil der Story zu. Allerdings dürften damit vor allem kleinere Kinder und ihre Eltern länger Spaß daran haben. Sollte dies dennoch zu schwierig sein, bekommt man vom Titel mit dem Helfer-Magolor noch Unterstützung.

Vor allem das zweite Abenteuer Magolor-Epilog und die zahlreichen Mini-Spiele machen den einfacheren Schwierigkeitsgrad am Anfang wieder wett. Wenn auch der schwierigere Modus als auch das extra Abenteuer von Anfang an spielbar hätten sein können. Für ein Remake bekommt man eine deutlich schönere Optik für sein Geld geboten. Kirby hat in 2D noch nie so schön ausgesehen. Also wer schon einmal oder mehrmals in Dream Land gewesen war, kann auch hier wieder, wie der Titel treffend sagt, zurückkehren!

Review Wertung

9 SCORE Anfangs vielleicht zu einfach, dafür kreative Levels und sehr viel extra Kontent! Detail-Wertung Grafik 10 Sound 10 Gameplay 8 Story 8 Motivation 7 Steuerung 10 Multiplayer 10

