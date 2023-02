Nintendo 3DS und Wii U: eShops schließen schon nächsten Monat für immer!

Am 27. März 2023 werden die eShops des Nintendo 3DS und Wii U für immer schließen. Nintendo of Europe erinnert nun via Twitter daran und informiert gleichzeitig was nach dem Ende der alten Konsolen geschehen wird.

Wer sich bisher Sorgen um sein Guthaben auf diesen eShops gemacht hat, der kann aufatmen. Ein Jahr lang, also bis zum März 2024 kann jegliches Guthaben der Nintendo 3DS und Wii U eShops auf den Nintendo Account transferiert werden. Das bedeutet also im Klartext, dass diese Guthaben ab dann für Nintendo Switch Titel verwendet werden können. Dafür müssen allerdings die bisherige Nintendo Network ID vom Nintendo 3DS und Wii U mit dem Nintendo Account der Nintendo Switch verknüpft werden. Das hätte durchaus schlechter enden können.

Hier in den Worten von Nintendo:

Reminder: as of 27/03/2023, purchases on #eShop for Wii U and Nintendo 3DS will be discontinued.

Until March 2024, you can merge your unused Nintendo eShop balance to your Nintendo Account, so that it can be used on #NintendoSwitch.

More details: https://t.co/7pRyDRUOuN

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 16, 2023