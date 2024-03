Nintendo: Alle 25.000 unbeendeten Super Mario Maker Level wurden nun geschafft!

Eine Gruppe von Spielern hat sich zur Aufgabe gemacht, jedes noch nicht beendete Super Mario Maker Level zu beenden, bevor Nintendo sämtliche online Funktionen der Wii U und Nintendo 3DS für immer vom Netz nehmen wird. Es muss sich allerdings bei den Leveln um einen der “Community” zugelassenen Level handeln.

Super Mario Maker ist 2015 auf der Wii U und später auch auf dem Nintendo 3DS erschienen und ist ein Level-Editor-Videospiel in welchem eigene Level in Form von klassischen Super Mario 2D-Jump-’n’-Runs kreiert werden konnten Es war Nintendos Antwort auf zahlreiche Hacks ihrer Videospiele. Bis damals war es nur mit diesen möglich eigene Level zu bauen.

Von der “Community” zugelassene Level bedeutet, dass dieser beispielsweise nicht von Software wie TAS (tool-assisted speedrun), sondern von einem menschlichen Spieler bei der Erstellung beendet worden ist. beendet worden ist und somit Man kann nämlich vom Spiel aus nur Level hochladen, sofern man selber diesen beenden konnte.

Es gab ein Level, welches das Vorhaben beinahe scheitern ließ. Das Level nennt sich “Trimming the Herbs“. Allerdings hat der Spieler, welcher dieses Level kreiert hat zugegeben, dass es sich hier um den oben beschriebenen Fall und damit um einen unerlaubten Upload handelte, sodass dieser Level nicht mehr zu den zu beendeten zählte und somit das Level “The Last Dance” vom 15.03.2024 als letztes Level zu schaffendes zählte. Was für ein passender Titel für ein letztes Level!

[Super Mario Maker 1]@Team0Percent has cleared all Super Mario Maker 1 courses!

The creator of “Trimming the Herbs” has admitted that it was an illegitimate upload (cleared by TAS).

Therefore, “The Last Dance” (cleared by @Yamada_SMM2) is the final legitimate course. pic.twitter.com/SNdOb4rASX

— OatmealDome (@OatmealDome) March 22, 2024