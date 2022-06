Sonic Origins: Animierte Sequenzen, Weltkarte, Spiegelmodus und mehr!

Soeben wurden ein paar der neuen Inhalte von Segas Spielesammlung, der ersten Sonic Abenteuer, Sonic Origins entdeckt. So wird der Titel über neue extra produzierte Zwischensequenzen, einer Weltkarte, Spiegelmodus und vielem mehr verfügen.

Beeindruckende Inhalte

Sonic Origins soll schon bald erscheinen. Darin sollen die ersten vier Sonic the Hedgehog Titel alle enthalten und sogar im Story Modus hintereinander spielbar sein. Je näher der Veröffentlichungstermin rückt, desto mehr erfahren wir mit wie viel Liebe die Spielesammlung präsentiert werden wird.

WERBUNG

Die Zwischensequenzen

Wie bereits bekannt wird der Story Modus über neue Zwischensequenzen verfügen, welche voll und ganz dem 90er Jahre Anime Flair, aus der Zeit in der die allerersten Sonic Spiele erschienen sind, mehr als gerecht wird. Sobald man diesen Aufwand und die Liebe zum Detail sieht, wird klar warum der Story Modus nur mit Sonic möglich sein wird.

New: An animated cutscene from #SonicOrigins was previewed by @famitsu just moments ago. #SonicNews pic.twitter.com/UjRl7RQgYc — Sonic the Hedgehog News & Updates · Tails' Channel (@TailsChannel) June 3, 2022

In der Darstellung wurde kein Detail ausgelassen: wir sehen die Green Hill Zone, den Motobug Badnik, Flickies und einen runden Dr. Eggman aka Dr. Ivo Robotnik, wie er sich mit den gefangenen Tieren aus dem Staub macht. Genau so kennen wir Sonic aus der Anfangszeit.

Die Figurenauswahl im Pausenmenü

Aber nicht nur die Zwischensequenzen sind neu. Das Pausenmenü wird über eine Figurenauswahl verfügen in der zwischen Sonic, Tails, Knuckels, als auch als Teams Sonic & Tails, and Knuckles & Tails gewählt werden kann.

A few #SonicOrigins things to note:

– Character select in #Sonic2

– Pause menu

– A look at the selectable areas in the game.#SonicNews pic.twitter.com/wC48LCMQao — Sonic the Hedgehog News & Updates · Tails' Channel (@TailsChannel) June 3, 2022

Die Weltkarte

Ebenso kann man in den oberen Bildern auch die Weltkarte finden, mit Sonic the Hedgehogs South Island, Sonic 2s West Island, Sonic 3 & Knuckles’ Floating Island und der Little Planet von Sonic CD. Ebenso gibt es weitere Inseln mit dem Titel Mission und Museum.

Der Spiegelmodus

Ein weiterer neuer Inhalt wird der Spiegelmodus sein, in welchem die Level gespiegelt gespielt werden können. Denn damit können die Fans, welche sämtliche Sonic Level vielleicht schon blind spielen können, die alten Level nun verkehrt herum wieder neu entdecken. Was für eine Herausforderung!

Mirror Mode in #SonicOrigins (Sonic 3 & Knuckles) was featured. #SonicNews pic.twitter.com/vMI7JgVMyn — Sonic the Hedgehog News & Updates · Tails' Channel (@TailsChannel) June 3, 2022

Im Museum

Im Museum wird viel Geschichte, Konzeptzeichnungen und Verpackungsdesign, sowie der komplette Soundtrack zu finden sein. Ähnlich wie man es schon in der Sonic Mega Collection gesehen hat. Nintendo sollte hinschauen und lernen wie man so etwas macht, schließlich hätte Super Mario 3D All-Stars besser ausgestattet werden können.

A look at UI elements within #SonicOrigins' Museum feature. #SonicNews pic.twitter.com/DJgBjwt4vt — Sonic the Hedgehog News & Updates · Tails' Channel (@TailsChannel) June 3, 2022

Wir sind gespannt welche weiteren Überraschungen die Spielesammlung Sonic Origins noch bereit halten wird. Von den bisherigen Berichten sind wir jedenfalls sehr angetan und werden dieses Spiel mit Freuden spielen. Überhaupt ist die Marke Sonic the Hedgehog an ihrem Höhepunkt: sei es mit klassischen Titeln, dem kommenden neuen Abenteuer Sonic Origins oder im Kino.

Sonic Origins wird am 23.06.2022 auf der PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen.

Mehr zu Sonic Origins

Mehr zu Sonic the Hedgehog

Florida: Ein als Sonic maskierter Räuber raubt eine Bank aus!

maskierter Räuber raubt eine Bank aus! Sonic the Hedgehog: Green Hill Zone als echter Spielplatz!

Mehr zu Sonic Frontiers

Mehr zu den Sonic Filmen

Quelle: twitter.com via TailsChannel