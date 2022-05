Sonic 2 ist der “erfolgreichste Videospiel-Film aller Zeiten” – Stimmt (noch) nicht!

Niemand geringer als SEGA selbst hat Sonic the Hedgehog 2 zur “erfolgreichsten Videospiel-Verfilmung aller Zeiten” erklärt. Das Unternehmen sagt: “Sonic the Hedgehog 2, der gemeinsam mit Paramount Pictures Corporation in Zusammenarbeit mit SEGA of America, Inc. produziert wurde, aufgenommen wurde hat ein weltweites Einspielergebnis von 331,64 Millionen US-Dollar und übertrifft damit den Rekord von 319,71 Millionen US-Dollar des vorherigen Films.”

Weiteres heißt es in einer Pressemitteilung von SEGA Japan: “Die US-Einspielergebnisse des Films überstiegen 162,74 Millionen US-Dollar und übertrafen damit die 148,97 Millionen US-Dollar des vorherigen Films und brachen den bisherigen Rekord für die erfolgreichste Videospiel-basierte Verfilmung aller Zeiten.”

Die Sache hat aber einen Haken: Sonic the Hedgehog 2 ist sicherlich ein internationaler Blockbuster, aber wenn man die Zahlen mit den Ergebnissen von “Box Office Mojo” überprüft, dann ist die Kühr zur “erfolgreichsten Videospiel-Verfilmung aller Zeiten” (noch) nicht richtig.

Sonic the Hedgehog 2: Es gab Videospiel-Verfilmungen die mehr an der Kinokasse eingenommen haben

Laut der Film-Tracking-Site Box Office Mojo ist Warcraft mit einem weltweiten Einspielergebnis von 439.048.914 US-Dollar noch immer die “erfolgreichste Videospiel-Verfilmung” aller Zeiten. Wenn man sich die Einspielergebnisse ansieht, dann ist Sonic the Hedgehog 2 eigentlich nur auf Platz 7 zu finden. Auch wenn man gerade den Vorgänger “überholt” hat, gibt es noch einiges “einzunehmen”:

Warcraft – 439,05 Millionen US-Dollar Pokémon Detective Pikachu – 433,48 Millionen US-Dollar Rampage – 428,03 Millionen US-Dollar Uncharted – 392,99 Millionen US-Dollar The Angry Birds Movie – 352,33 Millionen US-Dollar Prince of Persia: The Sands of Time – 336,37 Millionen US-Dollar Sonic the Hedgehog 2 – 331,64 Millionen US-Dollar Sonic the Hedgehog – 319,712 Millionen US-Dollar Resident Evil: The Final Chapter – 312,24 Millionen US-Dollar Resident Evil: Afterlife – 300,22 Millionen US-Dollar Tomb Raider (2018) – 274,65 Millionen US-Dollar

Was tatsächlich stimmt: Sonic the Hedgehog 2 hatte das beste Eröffnungswochenende in den USA für eine Videospiel-Adaptierung aller Zeiten. Der Film debütierte in 47 Ländern auf Platz Eins. Und dabei ist Sonic noch nicht einmal in seinem “Heimatland” Japan erschienen. Dort startet der Film erst am 19. August 2022. Es gibt also noch ausreichend Kinoplätze zu füllen, damit man auch Warcraft schlägt. Mit der aktuellen Performance könnte das durchaus möglich sein.

Sonic the Hedgehog 2 ist seit dem 31. März 2022 in unseren heimischen Kinos zu sehen. Aktuell läuft der Film täglich mehrmals bei den größeren Anbietern.