Sonic Origins: Kein Story Modus für Tails und Knuckles?

Sonic the Hedgehog (SEGA Mega Drive) - ©SEGA

Sonic Origins soll schon bald erscheinen. Darin sollen die ersten vier Sonic the Hedgehog Titel alle enthalten und sogar im Story Modus hintereinander spielbar sein. Allerdings sieht es so aus als ob in diesem Tails und Knuckles nicht spielbar wären.

Die Story gehört Sonic allein

Eigentlich sollte Sonic Origins die klassischen Sonic Abenteuer von früher wieder aufleben lassen. Auch wenn manche der geplanten DLCs bereits bei Fans für Unmut sorgten, so folgt nun Unverständnis dafür, dass im Story Modus kein Tails und kein Knuckles spielbar sein würden. In Sonic Origins soll man nämlich alle Teile chronologisch in einem Run durchspielen können.

Warum lässt Sega die zwei tierischen Freunde weg?

Sollte es sich tatsächlich bewahrheiten, dass Tails und Knuckles im Story Modus fehlen, dann muss das einen bestimmen Grund haben. Wir vermuten, dass es wohl an den neuen animierten Zwischensequenzen liegen wird, in welche von Sega sehr viel Arbeit aufgrund von Details gesteckt worden sind. Deshalb würden die selben Animationen für Tails und Knuckels dreimal so viel Arbeit für die Zeichner, Schreiber und Synchronsprecher bedeuten. Dafür gab es wohl keine Zeit und Budget oder es war für Sega einfach nicht wichtig genug. Aus unternehmerischer Sicht verständlich, aber für viele Fans ein Skandal.

Knuckles kommt nicht zu kurz

Dennoch ist anzumerken, dass Knuckles nicht zu kurz kommt, da Knuckles seinen eigenen Part in Sonic 3 & Knuckels hat. Zudem unterscheidet sich Knuckles in Sachen Gameplay marginal von Sonic. Knuckels soll übrigens in Sonic CD überhaupt keinen Auftritt haben. Sehr schade für den Igel.

Es ist etwas verwirrend bei den ganzen Berichten die Übersicht zu behalten. Es ist noch nicht sicher, dass diese Charaktere im Story Modus fehlen. Allerdings sieht es ganz danach aus. Dennoch empfiehlt es sich auf die Veröffentlichung in einem Monat abzuwarten.

Sonic Origins wird am 23.06.2022 auf der PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen.

