SEGA nimmt mehrere Sonic Titel aus dem Angebot

SEGA wird mehrere Sonic Titel aus dem Angebot nehmen. Die digitalen Einzeltitel werden nicht mehr angeboten, da kurz darauf Sonic Origins erscheinen wird.

Folgende Titel werden bald nicht mehr angeboten

Laut SEGA sollen deshalb am 20. Mai 2022 folgende Titel verschwinden:

Sonic the Hedgehog (1991)

(1991) Sonic the Hedgehog 2 (1992)

(1992) Sonic CD (1993)

(1993) Sonic the Hedgehog 3 (1994)

(1994) Sonic & Knuckles (1994)

Diese Sonic Titel werden allesamt nicht mehr einzeln auf der PlayStation, Xbox und PC erhältlich sein.

Eine Ausnahme gibt es nur bei Nintendo. Dort werden die allerersten beiden Sonic the Hedgehog Teile über SEGA Ages auf der Nintendo Switch, aber auch Sonic the Hedgehog 2 in der SEGA Mega Drive Bibliothek, des Nintendo Switch Online+ Angebots, erhalten bleiben.

Sonic Origins

Rund einen Monat später soll Sonic Origins erscheinen und folgende Titel beinhalten:

Sonic the Hedgehog (1991)

(1991) Sonic the Hedgehog 2 (1992)

(1992) Sonic the Hedgehog CD (1993)

(1993) Sonic 3 & Knuckles (1994)

Was wird Sonic Origins besser machen?

Jedes der klassischen Sonic Abenteuer soll neue Animationen am Anfang und Ende der Titel bekommen. Weiters wird die Sammlung über klassische und Anniversary-Modi verfügen.

Kein Game Over mehr!

Der klassische Modus von Sonic Origins soll das Spiel in der Auflösung von damals darstellen und auch im Bildformat wie damals auf einem 16-Bit System eingeschränkt sein. Für die Anniversary-Version hat man sich etwas ganz besonderes einfallen lassen: kein Game Over Bildschirm mehr, denn den Spielern werden unendliche Leben gegeben. Auch die Darstellung wird im Breitbild (16:9) erfolgen.

Mehrere DLCs

Für die Spielesammlung sind bereits verschiedene DLCs angekündigt:

Start Dash (kostenlos für alle Vorbesteller)

(kostenlos für alle Vorbesteller) Premium Fun Pack (kostenpflichtig)

(kostenpflichtig) Classic Music Pack (kostenpflichtig)

Der Trailer zu Sonic Origins

Wer den Trailer noch nicht gesehen hat, der kann dies nun hier nachholen um zu sehen was auf uns zukommen wird:

Sonic Origins wird am dem 23.06.2022 auf der PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich sein.

Sonic the Hedghog 2 ist die erfolgreichste Videospieladaption in den amerikanischen Kinos.

