Sonic 2 ist die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten in den USA!

Sonic the Hedgehog 2 hat in der dritten Woche, seit die Videospielverfilmung in den USA läuft, es geschafft, nun als die erfolgreichste Videospielverfilmung in den USA zu gelten und hat damit den ersten Teil Sonic the Hedgehog überholt.

Happy Birthday Sonic!

Was für ein Jahr für Sonic. Nicht nur, dass der schnellste Igel sein 30stes Jubiläum feiert und deshalb heuer noch Videospiele wie Sonic Origins und Sonic Frontiers bekommt, auch die amerikanischen Fans feiern ihn, indem sie den aktuellen Spielfilm an die Spitze des amerikanischen Videospielfilm-Olymps schießen.

Sonic erobert die USA

Der Kinostart der Fortsetzung vor einem Monat, fand auf in den meisten Ecken der Welt eine Woche vor den USA statt. Da der Film dort nach den ersten drei Wochen immer noch in den Top 3 ist, konnten damit zusätzlich fast 16 Millionen US-Dollar eingespielt werden. Dies führte nun zu der beachtlichen Gesamtsumme von über 146 Millionen US-Dollar und markiert damit einen neuen Meilenstein: Sonic the Hedgehog 2 gilt damit als die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten an den US-Kinokassen.

With a domestic gross of $146 million, #SonicMovie2 is now the highest grossing domestic video game film of all time. #SonicNews pic.twitter.com/Mh7m0scI67 — Tails' Channel · Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) April 26, 2022

Sonic führt die US-Kinokassen nun doppelt an

Eigentlich hat der Igel gerade sich selber überholt, den Sonic the Hedgehog von 2020 galt davor als erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten in den USA. Hier die aktuelle Reihenfolge der erfolgreichsten Videospielkinofilme an den US-Kassen:

Sonic the Hedgehog 2 (146,3 Mio. USD) Sonic the Hedgehog (146,1 Mio. USD) Uncharted (145,9 Mio. USD) Meisterdetektiv Pikachu (144,1 Mio. USD) Lara Croft: Tomb Raider (131,1 Mio. USD)

Wie man sieht, sind die ersten Top 4 sehr knapp beieinander. Dies könnte bedeutet, dass sich diese Reihenfolge bei einer Wiederveröffentlichung im Kino wieder verändern könnte. Aber vermutlich nicht für Sonic 2. Denn der Film läuft noch und sammelt US-Dollar wie der Igel ansonsten Goldringe.

Wie schlägt sich Sonic 2 an den internationalen Kinokassen?

International sieht die Welt aber noch ganz anders aus. Da befindet sich der Sonic auf Platz 9 und der erste Teil noch auf Platz 6.

Warcraft (439,0 Mio. USD) Meisterdetektiv Pikachu (433,0 Mio. USD) Rampage (428,02 Mio. USD) Uncharted (383,7 Mio. USD) Prince of Persia: The Sands of Time (336,4 Mio. USD) Sonic the Hedgehog (321,00 Mio. USD) Resident Evil: The Final Chapter (312,3 Mio. USD) Resident Evil: Afterlife (300,2 Mio. USD) Sonic the Hedgehog 2 (288,3 Mio. USD) Lara Croft: Tomb Raider (274,7 Mio. USD)

Das Monstrum von Film Warcraft mit 439 Millionen US-Dollar wird Sonic the Hedgehog 2 vielleicht nicht überholen können. Aber dennoch bleibt unser blauer Renn-Igel vorne dabei.

Super Mario kommt bald dazu

Sonic und Co können sich noch ein wenig länger auf ihren Plätzen ausruhen, denn Nintendo wird erst nächstes Jahr mit ihrem animierten Super Mario Bros. Film die Reihenfolge vermutlich ordentlich aufmischen. Erst vor ein paar Tagen wurde angekündigt, dass sich der Film um ein paar Monate ins nächste Jahr verschieben wird. Nintendo hat offensichtlich damit Großes vor.

Aber auch Sonic wird nicht einfach zu besiegen sein, schließlich ist für sein Franchise bereits für die kommenden Filme und Serien ein ganzes Cinematic Universe geplant.

Quellen: twitter.com via TailsChannel, wikipedia.org