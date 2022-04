Der Super Mario Bros. Film wurde auf 2023 verschoben!

Der, für Ende diesen Jahres geplante, animierte Super Mario Bros. Film wurde nun auf Frühling 2023 verschoben. Der Film soll am 7. April 2023 in den USA starten, während der Veröffentlichungstermin in Japan am 28. April 2023 sein wird. An welchem Termin der Film bei uns starten wird ist noch nicht bekannt.

Mamma mia!

Der erstmals im Jahr 2018 angekündigte Super Mario Bros. Film, in welchem Chris Pratt die Stimme von Super Mario sprechen wird und welcher von Chris Meledandri und Shigeru Miyamoto produziert und wurde nun von Shigeru Miyamoto persönlich via Twitter auf 2023 verschoben. Laut der Nintendo Direct vom letzten Herbst hätte der Film Ende diesen Jahres starten sollen.

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait. — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 26, 2022

Zeitgleich erschien eine ähnliche Info via Twitter seitens Illumination:

Der Film war schon so gut wie im Kasten

Dabei schien der Film schon sehr weit fortgeschritten zu sein. Schließlich gab man Ende noch letztes Jahr preis, dass der Film schon so gut wie fertig war. Er hatte ein gutes Gefühl, aber man sei trotzdem vorsichtig um die Erwartungen der “Kunden” zu erfüllen und diese nicht zu verärgern. Nintendo hält sich deshalb wie üblich sehr bedeckt, weswegen man bis heute auch noch kein Bildmaterial von dem kommenden Abenteuer im Pilzkönigreich gesehen hat.

Q: Super Mario movie, are there other movies to come?

A: Super Mario Film is pretty much done, working on the last bit, have a very good feeling about it, but we are very careful not to betray customers and meet expectations, continue to work to polish the movie. 4) — David Gibson (@gibbogame) November 5, 2021

Die ursprüngliche Terminankündigung

Auf der Nintendo Direct vom 23.09.2021 wurde der Super Mario Film von Shigeru Miyamoto persönlich angekündigt. Dabei offenbarte er uns den Starttermin in den USA am 21. Dezember 2022. Der Rest der Welt hatte noch keinen genauen Termin bekommen. Hier noch einmal die offizielle Präsentation von der damaligen Nintendo Direct: (Timestamp: 28:30 bis 31:24)

Dabei haben wir von Myamoto erstmals erfahren, dass Chris Pratt Super Mario sprechen wird. Weitere angekündigte Sprecher werden Charlie Day als Luigi Keegan-Michael Key als Toad, Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach, Seth Rogen als Donkey Kong und Jack Black als Bowser sein. Glücklicherweise kehrt auch die originale Stimme von allen Super Mario Titeln, Charles Martinet zurück. Schließlich hat er in den letzten zweieinhalb Dekaden nicht nur bei Super Mario, sondern auch bei vielen weiteren Charakteren aus dem Pilzkönigreich sein ungeheures Stimmtalent unter Beweis gestellt.

Das Teaser Poster

Am nächsten Tag folgte das offizielle, geheimnisvolle Teaser Poster. Leider ist der darauf angekündigte Termin nun hinfällig:

The Super Mario Bros. Animated Film movie is heading to theaters in North America on 12/21/22! Check out the voice cast for the upcoming movie below 👇 pic.twitter.com/Xj31P6hk6y — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 23, 2021

“Film mit Mario”

Auch wenn schon Jahre zuvor die ersten Leaks zu dem Projekt durchsickerten, wurde der Super Mario Bros. Film offiziell am 01.02.2018 das erste Mal noch als “Film mit Mario” angekündigt. Bis der Film nun endlich starten wird, werden seitdem fünf ganze Jahre vergangen sein. Es wird also Zeit, dass wir weitere Ankündigungen bekommen. Diese hängen allerdings vom Erfolg vom kommenden Super Mario Bros. Leinwandabenteuer ab.

Nintendo and Illumination are partnering on a movie starring Mario, co-produced by Shigeru Miyamoto and Chris Meledandri! pic.twitter.com/wVRPLIzcGJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018

Wir sind gespannt wie uns Nintendo dieses Mal überrascjt. Dass Videospielfilme in letzter Zeit ein qualitatives Hoch erleben, davon haben wir uns von den beiden Sonic the Hedgehog Verfilmungen, sowie auch die letzte Mortal Kombat Filmadaption überzeugen dürfen. Mit dem erfahren Animationsstudio Illumination dürfte jedenfalls ein passendes Studio für das Super Mario Franchise ausgesucht worden sein. Und das etwaige Verschiebungen nicht nur Videospielen, sondern auch Filmen gut tun, ist uns Spielern bekannt.

Quellen: twitter.com via NintendoAmerica, twitter.com via Illumination twitter.com via gibbogame, youtube.com via Nintendo