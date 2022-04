Sonic the Hedgehog 2: Post-Credits necken Gegner in Sonic 3 (Film)

Sonic The Hedgehog 2 (C) Paramout Pictures

Derzeit läuft Sonic the Hedgehog 2 in den heimischen Kinos, wie auch nach dem ersten Film gibt es eine Post-Credits-Szene. Der Bösewicht für Sonic the Hedgehog 3 dürfte damit bestätigt sein.

Bereits im Februar, also vor dem Kinostart des neuesten Kino-Abenteuers von Sonic bestätigte Paramount, dass für Sonic the Hedgehog 3 bereits “grünes Licht” gegeben wurde – zusammen mit einer Live-Adaption-TV-Show. Unter den Fans gab es viele Spekulationen darüber, wie die Handlung für den dritten Film aussehen könnte, insbesondere als Regisseur Jeff Fowler bestätigte, dass sie sich die Spiele „herauspicken“ werden, anstatt in chronologischer Reihenfolge zu folgen.

So viel war bereits vorab sicher: Dr. Robotnik wird keine Rolle mehr spielen, denn Jim Carrey hängt seine Schauspielerkarriere auf den Nagel und geht quasi in Pension. Da Sonic the Hedgehog 2 jetzt im Kino läuft, enthüllt die Post-Credits-Szene des Films jedoch deutlich den Bösewicht des nächsten Films – und bestätigt auch einige Fan-Theorien!

Achtung! Ab hier folgen Spoiler für den Film Sonic the Hedgehog 2.

Sonic the Hedgehog 2: Post-Credits-Szene erklärt

Die Post-Credits-Szene von Sonic 2 enthüllt nicht nur, dass Dr. Robotnik wenig überraschend im Endkampf nicht gestorben ist, sondern bestätigt auch, dass Shadow the Hedgehog im Mittelpunkt von Sonic 3 steht – und wahrscheinlich der Hauptschurke ist. Das Logo der Fortsetzung wurde ebenfalls im Februar enthüllt und zeigt eine rot-schwarze „3“, von der die Fans vermuteten, dass sie Shadow bezeichnet. Anscheinend lagen sie richtig.

Die Szene zeigt direkt die Figur, verweist aber auch auf „Project Shadow“, das von Robotniks Großvater gestartete Genetik-Programm, das Shadow erschaffen hat, wie in Sonic Adventure 2 zu sehen ist. Zusammen mit der Einführung der Organisation GUN im Film scheint es, als würde Paramount direkt zu den Ereignissen in Sonic Adventure 2 springen.

That Red gotta mean Shadow! pic.twitter.com/qPm8DZHQBK — JOLLY J✨ (@DynamoSuperX) February 15, 2022

Und Sonic als Videospiel? Sonic Frontiers soll diesen November erscheinen. Erstmals soll es sich um ein Open-World-Spiel handeln.