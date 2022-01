Sonic Frontiers Release war ursprünglich 2021 geplant, wurde aber verschoben

Sonic Frontiers - Quelle: YouTube-Video - (C) SEGA

Während einer Investoren-Fragerunde beantwortete SEGA Details zum Release-Termin von Sonic Frontiers.

Im Bezug auf das kommende Spiel von SEGA (Quelle: PDF) erklärte das Videospiele-Unternehmen:

„Ursprünglich war die Veröffentlichung für dieses Jahr, dem 30-jährigen Jubiläum von Sonic, geplant, aber wir haben die Veröffentlichung um ein Jahr verschoben, um die Qualität weiter aufzupolieren. Nicht nur für diesen Titel, sondern während der Entwicklungsphase haben wir ständig Analysen durchgeführt, um die Qualität des Titels vor der Veröffentlichung zu verbessern und haben hohe Erwartungen daran.“

SEGA stellt hohe Ansprüche an den Release von Sonic Frontiers

„Dies ist der Titel ohne Kompromisse in Bezug auf Qualität und der hat viele neue Herausforderungen angenommen“, so SEGA weiter.

Auch puncto Verkaufszahlen möchte SEGA mit dem neuesten Sonic-Spiel weit hinaus. Nicht nur im ersten Jahr soll der Titel gut performen, sondern auch die Jahre darüber hinaus.

Sonic Frontiers erscheint zur Weihnachtszeit 2022. Es soll viele Ähnlichkeiten mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild haben, wie ein Reddit-Leak verraten hat.