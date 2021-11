Sonic Frontiers: Neues Spiel wird “ähnlich wie The Legend of Zelda”

Sonic the Hedgehog wird wohl 2022 als Sonic Frontiers" zurückkehren. (C) SEGA

Sega hat die Marke “Sonic Frontiers” eingetragen, dass wahrscheinlich der Name für das nächste Spiel des Sonic-Franchise werden wird. Was dahinter steckt ist noch unbekannt, außer ein kleiner Teaser, den Sega vor einigen Monaten veröffentlicht hat.

Wir wissen, das Sonic Frontiers eine neue Serie starten soll. Es soll ein Open-World-Setup bekommen und mehr mit The Legend of Zelda gemeinsam haben, als mit anderen Jump’n’Run-Vorgängern, wie Insider behaupten.

Bereits im Mai diesen Jahres neckte Sega das kommende Sonic-Spiel, dass bereits 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf den Markt kommen soll. Damals noch als “Sonic Rangers” betitelt.

Doch bereits einige Tage vor dem Markeneintrag, behauptete ein anonymer Leaker, dass der Name des Spiels in Sonic Frontiers geändert worden sei.

Auf Reddit, wo der Leak des neuen Namen für das nächste Sonic-Spiel erstmals erwähnt wurde, gab es einige negative Kommentare. Viele zeigten sich enttäuscht, andere wiederum waren voller Eifer, da “Sonic Rangers” als begrenzt gesehen wurde. Angeblich stammt der Name aus einer SEGA-Fokustest-Umfrage. Dort wurde nachfragt, was man hinter einen Sonic the Hedgehog-Spiel namens Sonic Frontiers vermuten würde.

Auf Twitter findet man einen Teil dieser Umfrage, die ein User glatt als “Open World Game” sehen würde.

Wird Sonic Frontiers ein Sonic Adventure 2.0?

Was sich viele Spieler auch gleich aus dem Kopf schlagen sollten: Sonic Frontiers ist kein Jubiläumsspiel.

„Der neue Titel in der Entwicklung geht auf eine Veröffentlichung im Jahr 2022 zu, daher kann ich ihn nicht wirklich als Jubiläumstitel bezeichnen”, so Iizuka.

„Sonic Adventure hat nach seiner Veröffentlichung den Grundstein für 20 Jahre Sonic-Titel gelegt. Genauso hoffe ich wirklich, dass dieser neue Titel, der 2022 veröffentlicht wird, den Grundstein für die folgenden zukünftigen Sonic-Titel legt – das ist die Idee hinter der Herausforderung für die Mannschaft“, wie Takashi Iizuka (Sonic-Teamleiter und Serienspielproduzent) gegenüber SonicStadium.org sagte.

„Durch viele Versuche und Irrtümer versucht das Team, allen ein neues Sonic-Spiel zu präsentieren, und ich hoffe, Ihre herzliche Unterstützung ihrer Arbeit kann sie motivieren, diese Herausforderung wirklich zu meistern.“

Sonic Frontiers befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC in Entwicklung und soll 2022 seinen Release feiern dürfen.