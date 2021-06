E3 2021: Unsere TOPs und FLOPs der digitalen Videospielmesse

Unsere Highlights der E3. - (C) Ubisoft, 20th Century Fox, EA, DICE, ESA - Bildmontage: DailyGame

Wie hat die DailyGame Redaktion auf die E3 2021 reagiert? War man so euphorisch wie Fußball-Österreich nach dem ersten internationalen Turnier-Sieg seit 30 Jahren? Ist jemand dabei eingeschlafen? Möchten alle einen Xbox Mini Kühlschrank haben? Oder waren Hochzeitsvorbereitungen nach gefühlten 15 Jahren Lockdown wichtiger? Das ist unsere Meinung zur digitalen E3 2021.

Wieder einmal gab es jede Menge Enthüllungen, Ankündigungen und Enttäuschungen. Wie das unsere Redakteure das im Einzelnen gesehen haben, könnt ihr hier erfahren.

Das sagt Michael zur E3 2021

Bereits das zweite Jahr in Folge wurde die E3 in rein digitaler Form über die Bühne gebracht. Seit Sony jedoch entschieden hat nicht mehr daran teilzunehmen ist für mich persönlich ziemlich die Luft raus. War es doch Jahr für Jahr immer wieder spannend mit anzusehen wie Sony und Microsoft sich mit ihren Pressekonferenzen übertreffen wollten.

Obwohl Battlefield 2042 und Starfield vielen bereits nur bei der Erwähnung der Namen Freudentränen weinen, lassen mich beide Games ziemlich kalt. Auch die weitere Content Unterstützung für Assassins Creed: Valhalla von Ubisoft ist eine nette Sache, aber für eine E3 dann doch etwas flau.

Mein persönliches Highlight hat mich jedoch selbst sehr überrascht. Denn weder der Elden Ring Trailer oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Teaser entfachten die Vorfreude bei mir. Sondern es war die simpelste Umsetzung eines Game & Watch mit klassischen Zelda Titeln. Zum 35. Jubiläum der Legend of Zelda Reihe schenkt uns Nintendo ein kleines Tribut in Form eines klassischen Game & Watch im Retro Stil. Dieses Game & Watch enthält mit The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link und The Legend of Zelda: Link’s Awakening drei klassische Titel der Zelda-Serie.

Dazu gibt es noch eine spezielle Version des Game & Watch-Klassikers Vermin mit Link als spielbarem Charakter. Ebenso gibt es eine Digitaluhr, im The Legend of Zelda Theme und ein von Zelda II: The Adventure of Link inspirierter Timer. Ab 12. November soll Game & Watch: The Legend of Zelda dann auch im Handel erhältlich sein. Ich freu mich darauf.

Die E3 2021 für Markus

Alles digital. Das war gut, dass sollte immer möglich sein. Die E3 2021 war anders, aber auch irgendwie wieder nicht. Man bekommt halt alles ins Postfach oder kann sich virtuell anknüpfen. Das bisher beste was ich die letzten Tage gesehen habe? Battlefield 2042 und den Europameisterschaftssieg der österreichischen Nationalmannschaft. Die Leaks bei Battlefield haben sich irgendwie alle erfüllt. Das war schon ein wenig komisch. Einzig die Preise, die EA für den Shooter präsentiert hat, haben mich ein wenig geschockt. Gleich 20 Euro mehr müssen PS5- oder Xbox Series X-Spieler gegenüber PC-Zockern mehr bezahlen.

Auch Starfield wurde für die E3 2021 richtig vorausgesagt. Trotzdem war es irgendwie enttäuschend, weil ein Release im Jahr 2022 dauert eben. So wie viele Spiele, die einen Release-Termin bekommen haben. Auch Elden Ring kommt erst 2022. Der Nachfolger von Breath of the Wild kommt erst 2022. Klar, nach Cyberpunk 2077 möchte sich keiner mehr die Blöße geben ein „kaputtes Spiels“ am Markt zu bringen, damit zeigt man aber auch wie langwierig das Arbeiten von Daheim aus ist. Nichts gegen Home Office, aber in der Entwicklung eines Videospiels muss man sich eben oft miteinander schnell absprechen können. Das ist die letzten Monate eben nur bedingt möglich gewesen und daher muss man es auch verstehen, dass heuer die Anzahl der AAA-Videospiele eben gering ausfällt.

Die einzig – wirklich – große Überraschung war für mich der Xbox Mini Kühlschrank. Auch wenn ich das Design der Konsole schlicht und gut finde: Endlich einmal eine Firma die Humor zeigt. Ich erwarte mir also von Sony bei ihrer PlayStation State of Play-Show (nach der E3) einen superschnellen und wunderschönen Internet-Router im PS5-Design.

Die E3 2021 war solide, hat mich aber nicht vom „EM schauen“ abgelenkt. Immerhin kann man sich die Trailer ja auch im Nachhinein reinziehen.

Die Highlights für Lukas

Die Electronic Entertainment Expo ist schon länger nicht mehr das riesige Gaming-Spektakel, das sie einst gewesen ist. In dem Sinne habe ich auch diesmal eher weniger von der E3 2021 erwartet. Da der Kampf um die beste Pressekonferenz zwischen Microsoft und Sony auch diesmal wegfiel, gab es im Grunde keinen Sinn für mich, sich das Event überhaupt live anzusehen.

Deswegen war an den Tagen darauf meine ,,Später ansehen“-Liste auf YouTube voll mit Trailer, Gameplayvideos und Cinematics, die ich akribisch abarbeiten konnte. Obwohl ich persönlich kein Spiel gefunden habe, das mich vor Begeisterung hätte jubeln lassen – wie es einst der Reveal von God of War und Horizon: Zero Dawn geschafft hat – gab es dennoch ein besonderes Highlight.

Als Avatar 2009 in die Kinos kam, war es DAS Kinoerlebnis schlechthin. CGI-Effekte, so realistisch, wie noch nie zuvor. Ein unvergleichbares 3D-Erlebnis und eine Welt, die zum Erkunden einlädt. Doch viele Jahre später haben wir immer noch nur den einen Film und das ganz verschenke Potential, das die aufregende Welt versprochen hatte.

Mit Avatar: Frontiers of Pandora soll sich das nun ändern. Ubisoft, die bereits eine ersten Spieleadaption im Jahr 2009 entwickelten (und die gar nicht schlecht war) wollen mit dem auf der E3 2021 angekündigten Open-World-Spiel die Welt von Pandora neu definieren. In einem ersten Gameplay-Trailer kann man schon mal die malerischen Waldstücke erkunden, die exotischen Flora und die wilden Bestien bestaunen. Das Spiel soll dabei seine eigene Geschichte erzählen und unabhängig von den unzähligen Fortsetzungen sein, die im selben Jahr erscheinen sollen.

Alleine schon weil ich im Leben nicht damit gerechnet hätte, dass Avatar jemals wieder eine Spielumsetzung bekommen könnte, war Avatar: Frontiers of Pandora mein Highlight der E3 2021.

E3 2021? Kein Highlight für Wolfgang

Neben potenziellen Hochkarätern wie Battlefield 2042, Starfield oder Forza Horizon 5 hätte ich mir schon auch noch die ein oder andere Bombe erwartet. Die blieb (für alle Nicht-Nintendo-Spieler) aber aus. Mir ist schon klar, dass Corona bedingt auch die Entwicklerstudios in dieser Zeit ordentlich zu kämpfen hatten. Aber gerade nach dem desaströsen Start von Cyberpunk 2077 (Rückerstattungen sind noch bis 18. Juni möglich) hätte ich mir beispielsweise von Eidos Montreal einen weiteren Teil zu Deus Ex erwartet.

Stattdessen ging das Studio lieber auf Nummer sicher und arbeitet mit Guardians of the Galaxy nun an einer Videospielumsetzung der beliebten Marvel-Franchise. Und das, wo mit Mankind Divided selbst der schwächste Teil der Deus-Ex-Serie bei Fans (und auch auf Metacritic) immer noch besser davonkommt als der aktuelle Titel von CD Projekt.

Zu einer PR-Show von Microsoft degradiert

Stand früher einmal die Electronic Entertainment Expo für die größte Videospielemesse der Welt, ist sie heute zu einem Termin von vielen verkommen: Nach der E3 2021 ist vor der EA Play Live, danach findet die Gamescom 2021 und – eingequetscht zwischen all diesen Terminen – zudem die Nacon Connect statt.

Ich habe kein Problem damit, wenn Hersteller meinen, ihre Spiele auf eigenen Veranstaltungen zu präsentieren. Nur, wenn eine Spielemesse vom Kaliber einer E3, die sich eigentlich die Diversität von Videospielen ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat, nun als reine PR-Show von Microsoft verkommt, lässt mich das nicht nur als Redakteur, sondern auch als Spieler aufhorchen. So wurde insgesamt bei 27 Titeln die Botschaft verkündet:

Nach ersten, eher mäßigen, Erfolgen mit Games for Windows – Anfang der 2000er-Jahre, folgt nun der Frontalangriff von Microsoft, ein Netflix-Abo für Spieler*innen auf der ganzen Welt etablieren zu wollen. Die Botschaft an die Entwickler war klar: Wer nicht dazugehört, der bleibt auf der Strecke. Für EUR 10,- bzw. EUR 13,- über mehr als 100 Titel zocken können und ständig kommen weitere hinzu? – Darüber hinaus gleich am ersten Tag an deren Erscheinen? Das klingt für Spieler eigentlich schon zu schön, um noch wahr zu sein. Und hat in der Tat auch den bitteren Wermutstropfen, dass es rasch zu einer Art von Spotify für Videospiele verkommen könnte. – Entwickler also nur noch für den Download eines Titels von Microsoft bezahlt werden würden. Aktuell werden Entwicklerstudios noch mit sehr hohen Fixbeträgen zu Microsofts Game Pass gelockt. Fallen diese irgendwann aber weg, könnte das für die künftige Entwicklung von Videospielen horrende Folgen haben.

E3 Online – Bitte in Zukunft so beibehalten!

Bei all der negativen Kritik zur E3 2021 möchte ich an dieser Stelle aber auch eine Lanze brechen: So haben die Veranstalter allen Widrigkeiten zum Trotz eine hervorragend organisierte Veranstaltung an den Tag gelegt. Ich würde mir wünschen – gerade für Spieler*innen, die nicht die Möglichkeit haben, die Messe vor Ort genießen zu können –, dass das gelungene Online-Konzept der letzten beiden Jahre auch weiterhin als Zusatzangebot in dieser Form beibehalten wird.

Für Sinan war die E3 2021 eine kurze Angelegenheit

Leider, oder sollte ich sagen zum Glück, hatte ich keine Zeit mir die E3 2021 immer Live anzusehen. Die Reveals und Trailer in erster Sekunde mit zu beobachten. Aber nachdem nun alles bereits auf YouTube ist, bin ich wirklich froh darüber. Denn abgesehen von Battlefield 2042, was eindeutig mein persönliches Highlight war, und Avatar: Frontiers of Pandora, welches mich neugierig gemacht hat, war für mich insgesamt nichts dabei.

Denn das einzige andere Game bei welchem das Franchise mich eigentlich interessieren würde, wurde an das falsche Studio verkauft. Guardians of the Galaxy. Wie kann man nur ein Marvel Thema wieder an Square Enix geben? Das ist doch Irrsinn. Auch wenn sie jetzt mit einem anderen Studio an dem Projekt arbeiten als bei den Avengers. Der Trailer sieht einfach katastrophal aus. Die Audio ist mehr als peinlich und das Game für mich gestorben.

Falls irgendjemand von Marvel bzw. Disney das lesen sollte: „Marvel Games gibt man Insomniac Games!“ Ich mag Square Enix, aber nur dann wenn sie Marvel nicht angreifen.