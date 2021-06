Shin Megami Tensei V – Story-Details und Release-Termin geleakt

(C) Atlus und Nintendo

Lange war es Still um den neusten Ableger der Shin Megami Tensei-Reihe, Shin Megami Tensei V. Doch laut Persona Central wurden nun Releasetermin, Story-Details und Gameplay-Inhalte auf der japanischen Webseite geleakt. Kurze Zeit später wurden diese Inhalte von der Seite genommen.

Der Release von Shin Megami Tensei V soll dem zu Folge auf den 11. November fallen. Zwar sprach der Leak von einem japanischen Release, jedoch wissen wir, dass Publisher Nintendo und Entwickler Atlus einen zeitgleichen weltweiten Release in diesem Jahr planen. Während bereits viele Jahre vergangen sind seit dem der letzte Ableger der Reihe, war doch genau die daran beteiligt das Reihen wie Persona oder Devil Summoner entstanden sind. Generell ist die Reihe für seine dunkle Geschichte sowie den Anarchistischen Anwandlungen bekannt. Auch die rundenbasierte Kämpfe mit Dämonen und Göttern, die durch Persona 5 an Bekanntheit gewonnen hatte, finden hier ihren Ursprung.

Geschichtlich spielt ihr in Shin Megami Tensei V Nahobino, einem High-School-Studenten der ein normales Leben führt. Nach einem bestimmten Vorfall findet ihr euch in der Dimension „Da’at“ wieder. In dieser Dimension fusioniert ihr mit einem unbekannten und seid fortan als die „verbotene Existenz“ bekannt. Nach diesem Ereignis müsst ihr euch als Nahobino in zahlreiche Kämpfe zwischen Dämonen und Götter stürzen und eure Bestimmung suchen.

Die fremde Dimension „Da’at“ ist eine Wüstenregion in der zahlreiche Dämonen umherwandeln. Manche sind euch wohlgesonnen, doch die meisten wenden sich gegen euch und wünschen euch zu vernichten. Das Ende des Spiels kann in viele Richtungen verlaufen und es liegt an euch euren eigenen Weg zu finden. Veteranen der Reihen werden wiederkehrende Dämonen-Gesichter treffen, doch der Illustrator Masayuki Doi hat auch zahlreiche neue Dämonen kreiert.

Anlässlich der diesjährigen E3 steigt die Wahrscheinlichkeit dass wir während der Nintendo Direct mehr zu Shin Megami Tensei V erfahren werden. Die E3 steht wieder ganz im Zeichen der Pandemie und wird erneut ausschließlich digital abgehalten. Zwischen dem 12. und 15. Juni erfahren wir wieder alle Neuigkeiten rund um die Videospielindustrie. Die Nintendo Direct selbst findet am 15. Juni um 18:00 Uhr statt.

Nachträglich könnt ihr euch den Shin Megami Tensei V-Ankündigungstrailer aus dem Jahr 2020 anschauen.