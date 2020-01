Sony bestätigt: Die E3 ist nicht der richtige Ort für uns

E3 @ Los Angeles, USA

Viele haben in den letzten Monaten spekuliert, dass Sony im Jahr 2020 möglicherweise das zweite Jahr in Folge nicht an der E3 teilnehmen wird. In letzter Zeit sind viele Berichte aufgetaucht, die dasselbe nahelegten, einer bereits besagte, dass Sony seine Entscheidung, dieses Jahr nicht auf der E3 zu sein, sehr bald bekannt geben würde – was sich als richtig herausgestellt hat.

Sony hat GamesIndustry.biz gegenüber bestätigt, dass man in diesem Jahr nicht zur E3 kommen wird. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, dass „die Vision der E3 2020 nicht der richtige Ort für das ist, worauf wir uns in diesem Jahr konzentrieren.“ Sony plant stattdessen , um seine Pläne für die PS4 und die PS5 durch die Teilnahme an “Hunderten von Verbraucherveranstaltungen auf der ganzen Welt” zu enthüllen.

Keine Teilnahme an der E3 2020

“Nach eingehender Prüfung hat SIE beschlossen, nicht an der E3 2020 teilzunehmen”, sagte der Sprecher von Sony Interactive Entertainment. „Wir haben großen Respekt vor der ESA als Organisation, aber wir glauben nicht, dass die Vision der E3 2020 der richtige Ort für das ist, worauf wir uns in diesem Jahr konzentrieren. „Wir werden im Jahr 2020 auf unserer globalen Veranstaltungsstrategie aufbauen, indem wir an Hunderten von Verbraucherveranstaltungen auf der ganzen Welt teilnehmen. Unser Fokus liegt darauf, dass Fans sich als Teil der PlayStation-Familie fühlen und Zugriff auf ihre Lieblingsinhalte haben. Wir haben eine fantastische Auswahl an Titeln für PlayStation 4 und mit dem bevorstehenden Start von PlayStation 5 freuen wir uns auf ein Jahr voller Feierlichkeiten mit unseren Fans.“

Angesichts dieser Ankündigung ist natürlich die wichtigste Frage, wie Sony die PS5 vorstellen will, nachdem eine E3-Presseveranstaltung nicht in Frage kommt. Gerüchte deuten darauf hin, dass für Februar eine Enthüllungsveranstaltung geplant ist, aber es gibt noch kein offizielles Wort dazu. Allerdings gilt dieses Februar-Event immer als wahrscheinlicher.

