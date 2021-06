Summer Game Fest 2021 – Neuer Trailer steigert den Hype für die Show

Summer Game Fest

Der Juni ist da und er steht ganz im Zeichen der Videospiele. Für viele Jahre war die E3 die einzige Veranstaltung auf welche die Welt blickte. Doch inzwischen ist auch das Summer Game Fest 2021 empor gestiegen. Ein Fest welches durch Geoff Keighley ins Leben gerufen wurde, um den Ausfall der E3 2020 abzufedern. Keighley ist auch für The Game Awards zuständig, welche immer zum Jahresende ausgestrahlt werden, bei dem zahlreiche Awards an die erfolgreichsten und kreativsten Publisher und Entwickler ausgehändigt werden.

Inzwischen markiert das Summer Game Fest den Einstieg in den Videospielmonat Juni. Denn pünktlich am 10. Juni läutet die Präsentation den Start ein, woraufhin die kommenden Tage Publisher wie Microsoft, Ubisoft, Square Enix und viele mehr ihr Portfolie vorstellen. Die Veranstaltung ist komplett kostenlos und wird um 20 Uhr deutscher Zeit auf folgenden Plattformen ausgestrahlt:

Über Twitter hat Geoff Keighley bereits den Hype-Trailer zu Summer Game Fest 2021 veröffentlicht, der uns auf das bevorstehende Event vorbereiten soll. Doch darüber hinaus soll das Event auch mit einigen Neuankündigungen und Weltpremieren glänzen. Mit Special-Guests wie Jeff Goldblum, Giancarlo Esposito (das Gesicht von Far Cry 6) und musikalischen Untermalungen von Weezer, Japanese Breakfast und The Sonic Symphony Orchestra, erwartet uns einiges.

Summer Game Fest 2021 Hype-Trailer

Der Trailer selbst konzentriert sich hauptsächlich auf bereits bekannte oder veröffentlichte Videospiele wie Life is Strange: True Colors, It Takes Two, Ratchet & Clank: Rift Apart oder Horizon Forbidden West. Dadurch steigt die Spannung innerhalb der Community welche unbekannten Titel uns beim Summer Game Fest 2021 erwarten werden. Meistens wird so ein Event hartnäckig von neuen Leaks und Gerüchten begleitet, so auch in diesem Jahr. Gerüchte um ein neues Jurassic Park-Spiel oder neuen Informationen zu Elden Ring halten sich tapfer. Ab Donnerstagabend wissen wir ob die Quellen die Wahrheit gesprochen haben oder nicht.

Summer Game Fest 2021 ist nur eine von vielen Events die uns erwarten. Vom 10. Juni bis zum 23. Juni zeigen uns Publisher und Entwickler woran sie, trotz Pandemie, gearbeitet haben und welche Überraschungen sie parat haben. Hier findet ihr alle nötigen Daten und Uhrzeiten der Pressekonferenzen auf einen Blick!