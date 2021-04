Die Gerüchte explodieren: Elden Ring hat ein Reveal Datum

Der Hype rund um Elden Ring war eine Zeit lang das Thema aller Themen. Es hatte sich beruhigt rund um das Spiel und Gamer nahmen an, dass es wohl noch in viel zu weiter Ferne liegt. Nun aber sind die Gerüchte wieder am Kochen. Bandai Namco wird wohl auf der E3 erscheinen und das Game auch mitbringen. Oder zumindest eine Vorschau. Elden Ring hat somit ein Reveal Datum erhalten.

Das Reveal Datum zu Elden Ring scheint sicher

Elden Ring ist nicht dezidiert auf der Liste für die E3 aber Bandai Namco wurde darauf entdeckt. Rund um das Spiel war es still geworden. Sowohl aus der Gerüchteküche, als auch von offizieller Seite kam schon sehr lange keine neue Information ans Tageslicht. Die E3 ist ein beliebtes Event bzw. Reveal Datum und das nicht nur für Elden Ring. Es wäre also eine perfekte Gelegenheit um einen Trailer zu dem Game zu zeigen.

In welchem Stadium das Spiel sich befindet, ist leider nicht abzusehen. Da die Geheimhaltung momentan so gut ist, dass es sich in einer Pre Alpha genauso gut wie in einer Beta befinden könnte. Aber Bandai Namco hätte durchaus noch andere Titel die auf der E3 präsentiert werden könnten. Neben Tales of Arise, wäre durchaus auch eine Vorschau auf das kommende Scarlet Nexus möglich.

Ein Screenshot weckt die Hoffnung

Idle Sloth teilte auf Twitter einen Screenshot der die Hoffnungen derzeit hoch treibt. Zu sehen ist ein Worldwide Reveal Datum für Elden Ring und es sieht wirklich so aus, als wäre dies von einem offiziellen Teaser. Natürlich könnte es sich dabei um einen Hoax handeln, oder eine geschickt eingefädelte Kampagne um das Game wieder ins Gespräch zu bringen.

Im Juni wird die E3 unter angepassten Bedingungen und aller Voraussicht nach eher digital Stattfinden. Welche Großen Games dort präsentiert werden bleibt noch abzuwarten. Aber es werden sich bestimmt viele kommende Triple A Titel darunter finden.