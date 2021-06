Der erste Elden Ring Gameplay Trailer ist da

Magisch Elden Ring © Bandai Namco From Software

Wir haben erste Bilder vom Gameplay im neuen Trailer zu Elden Ring und ein offizielles Erscheinungs-Datum. Das gewaltige Fantasy Epos von From Software und George R. R. Martin soll am 21 Januar 2022 erscheinen. Von Bandai Namco wurde auch ein offizieller Beitrag veröffentlich mit mehr Infos zu dem Spiel. Es sieht so aus als würde dies das größte Game aus dem Hause From Software werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Elden Ring Trailer und Datum wurden gedroppt

Wir wissen jetzt also dass das Spiel zu Beginn des kommenden Jahres erscheinen wird. Und wenn man sich den Gameplay Trailer zu Elden Ring ansieht, wird das ein ziemlicher Brocken an Fantasy. Drachen, Feuer, Ungeheuer, Giganten, epische Kämpfe und das wird noch nicht mal die Spitze des Eisbergs sein. Wenn man den Autor George R R Martin kennt, weiß man auch mit wie viel Tiefe er Welten aufbaut.

Zusätzlich zum Trailer hat Bandai Namco folgende Infos noch bekannt gegeben

Es wird das größte Game dass From Software je veröffentlicht hat und diese gewaltige Welt wird mit dem Pferd zu bereisen sein.

Ladezeiten sollen vermieden werden indem Dungeons durch kleine Labyrinthe als Überbrückung laden können.

Zusätzlich zum Tag/Nacht Wechsel wird Elden Ring auch wechselndes Wetter beinhalten.

NPCs können Spielern helfen oder sie auch angreifen. Je nach Hintergrundgeschichte und ob der Spieler auch aufmerksam war.

Landschaften werden variieren. Von Gebirgen über Felder bis hin zu Sümpfen wird alles dabei sein.

Man wird seinen eigenen Charakter erstellen können.

Ziel wird es sein ein Elden Lord zu werden.

Für Spieler die sich das Game auf der PS4 oder Xbox One holen, wird es ein kostenloses Upgrade für die neuen Generationen geben.

Vielversprechend wäre noch untertrieben

Dieser Gameplay Trailer lässt bereits die Fans von Elden Ring ihre Luft anhalten. Da sie von From Software einfach eine gewisse Qualität gewohnt sind und diese Bilder einfach „passen“. Wenn die versprochenen Details alle im Spiel landen, wird dies eine epische Saga die hunderte Stunden verschlingen wird. Aber diese Stunden hat sich das Studio im Regelfall auch verdient.