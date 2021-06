Elden Ring: 30 Stunden Spielzeit

Elden Ring © Bandai Namco From Software

Der Game Director hinter Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, hat nun offiziell erklärt, wie viel Spielzeit das Game wirklich umfassen wird. Und auch wenn es auf den ersten Blick wie schlechte Nachrichten für die Fans klingt, die bereits eine gefühlte Ewigkeit auf dieses Game warten, so gibt es auch ein Gutes. Elden Ring wird mit seinen 30 Stunden Spielzeit auch multiple Enden mitbringen. Sodass man das Game mehrfach durchspielen kann ohne immer zum gleichen Ergebnis zu gelangen.

Elden Ring: Kurze aber wiederholbare Spielzeit

Vor Kurzem erst ein neuer Trailer veröffentlicht zum kommenden Spiel aus dem Hause From Software, in Zusammenarbeit mit Autor George R. R. Martin. Und die Bilder in diesem Trailer sind genau das, was sich die Fans von diesem Game erwartet und erhofft haben. Die epische Saga von Elden Ring wird nämlich bereits sehnlichst erwartet und Die Spieler sitzen bereits wie auf Nadeln.

Director Hidetaka Miyazaki hat nun in einem Interview etwas genauer über das Spiel geplaudert. Unter Anderem auch über die Story des Games und dessen Länge. Elden Ring wird mit der Hauptstory nur eine Spielzeit von 30 Stunden haben. Das wiederum ist weit weniger als die Fans sich erhofft und erwartet haben. Diese Dauer soll aber laut Miyazaki niemanden überraschen.

Der Wert der Dauer mit 30 Stunden Spielzeit bezieht sich nur auf die Haupt Story von Elden Ring. Hier werden keine nebenquests berücksichtigt. Das Game wird zahlreiche Nebenquests mitbringen, die Spieler beschäftigen werden. Und selbst manche der Bosse werden nur optional sein.

Mehrmals durchspielen möglich

Selbstverständlich kann man jedes Story Game mehrmals spielen. Aber in Elden Ring sollten diese multiplen Läufe auch einen Sinn haben. Die Spieler sollen so versuchen, alle der multiplen Enden zu entdecken die eingebaut wurden. Wie viele Enden es geben wird, lässt er jedoch nicht im Interview aus sich heraus kitzeln.