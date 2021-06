Neues Jurassic Park-Videospiel soll nächste Woche angekündigt werden

Jurassic World Evolution erschien 2018 und war äußerst erfolgreich für Frontier Developments.

Das Jurassic Park-Franchise ist kein unbekannter in der Videospiele-Adaptierung. Das Konzept des Dinosaurier-Parks hat schon öfters gut funktioniert, wie auch im letzten großen Spiel Jurassic World Evolution. Neue kryptische Twitter-Beiträge des offiziellen Jurassic World-Account deuten darauf hin, dass ein neues Jurassic Park-Videospiel im Rahmen des Summer Game Fest angekündigt werden könnte.

Jurassic World 3: Dominion befindet sich derzeit in Produktion, der Film soll 2022 in die Kinos kommen. Und passend zum neuen Film soll es anscheinend auch ein neues Videospiel geben. Diese Gerüchte wären gar nicht einmal so neu, aber anscheinend gibt es nächste Woche die große Ankündigung.

Laut einem Markeneintrag von 2020 handelt es sich dabei um Jurassic World Aftermath. Um welche Art Spiel es sich hierbei handelt ist ungewiss. 2016 wurde ein „Survival-Dino-Abenteuer“ abgesagt.

Neues Videospiel der Jurassic World: Evolution-Macher?

Das Themenpark-Aufbauspiel konnte durchwegs überzeugen, auch wenn das Micromanagement für einen Themenpark-Simulator etwas dünn war. Die Möglichkeit verschiedene Dinos in einem prähistorischen Zoo zur Schau zu stellen machte Spaß, auch durch Gen-Technik seine eigenen Dino-Hybriden zu erstellen. Und natürlich das Tor offen zu lassen…

Frontier Development hat etwas beim Summer Game Fest (nächsten Dienstag) zu enthüllen und der geplante Auftritt des Schauspielers Jeff Goldblum während der Kickoff Live-Show verbindet die Ankündigung mit Jurassic Park.

Der Organisator des Summer Game Fests, Geoff Keighley, fügte dem Stapel an Beweisen noch mehr Stoff hinzu, als er eine GIF-Animation aus dem ursprünglichen Jurassic Park-Film mit Goldblum twitterte und sagte: „Nun, da ist es.“

Obwohl noch nichts offiziell angekündigt wurde, scheint Frontier Development beim Summer Game Fest ein Projekt mit direktem Bezug zu Jurassic Park zu enthüllen – möglicherweise schon am 10. Juni, wenn die Kickoff-Live-Show ausgestrahlt wird.

Es ist nicht Jurassic World Evolution 2

Definitiv ausgeschlossen werden kann für das Summer Game Fest/die E3 ein möglich Jurassic World Evolution 2.

Auf Twitter sagte der Entwickler gegenüber einen Fan über die Fortsetzung des Themenpark-Simulators:

„Wir wissen, dass die Community sehr aufgeregt ist, aber wir sind noch nicht ganz bereit, etwas zu teilen. Später in diesem Jahr werden wir weitere Neuigkeiten haben.“

Ob das Spiel nun Jurassic Park oder Jurassic World wird, wir werden es frühestens am kommenden Dienstag erfahren. Wir wissen nur das es nicht Jurassic World Evolution 2 ist.