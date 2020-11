Jurassic World Evolution: Complete Edition (Nintendo Switch) – Review

Jurassic World Evolution: Complete Edition - ©Frontier Developments

Jurassic World Evolution: Complete Edition ist ein Business-Simulation Spiel welches von Frontier Developments entwickelt worden ist. Es wurde bereits in einer PS4, Xbox One und PC Version im Jahre 2018 veröffentlicht. Nun folgte am 3.11.2020, ebenfalls durch den genannten Entwickler, ein Port in Form eines Downloads für die Nintendo Switch. Ob fiktive Dinosaurier-Parks immer noch so faszinierend sind, wie damals 1993, haben wir für euch herauszufinden versucht. Wer wollte noch nie einen eigenen Park mit Dinos errichten, besitzen und managen? Mit der Nintendo Switch Version kann man nun auch unterwegs eigene Dinosaurier großziehen. Die Nintendo Switch Besitzer bekommen aber nicht nur einfach einen Port des Spieles, welches man bereits kennt, sondern die Complete Edition. Diese beinhaltet neben der ursprünglichen Kampagne auch schon die DLCs Claires Zuflucht und Zurück zum Jurassic Park. Für kurze Spiele gibt es noch die Herausforderung und den Sandkasten-Modus. Sie beinhalten verschiedenste Szenarien, welche gemeistert werden müssen. Für frische Jungunternehmer wird dennoch empfohlen mit der Hauptkampagne zu starten, da diese einem die Steuerung und den Spielverlauf selber näher bringt. Hervorzuheben sind schon die ersten Sekunden mit dem originalen Universal Studios Intro und dem Jurassic Park Theme auf dem Titelbildschirm, welche uns mit Leichtigkeit in die erwartete Stimmung bringt und uns dabei zurück in die Kinosessel befördert.

Der Dinosaurier steckt im Detail

In der Kampagne von Jurassic World Evolution: Complete Edition muss zuallererst ein Entwicklungslabor errichtet werden. Anschließend kann man Urzeit-Echsen züchten. Haben wir mit viel Geduld und Liebe Dinosaurier geschaffen, können wir diese endlich der Öffentlichkeit präsentieren. Damit werden Besucher angelockt, sodass auch Geld auf die Insel kommt. Im Unternehmen gibt es zudem drei Fraktionen: Sicherheit, Wissenschaft und Unterhaltung. Auf der einen Seite sollte man seinen Fokus auf eine Abteilung richten. Auf der anderen Seite dürfen die übrigen zwei nicht zu grob vernachlässigt werden, da sonst der Park in Gefahr schweben kann. Was das bedeuten kann, davon sind wir in 5 Filmen Zeuge geworden.

Erst mit der Zeit stellt man fest wie sehr der Umfang von Management-Spielen seit Sim City gewachsen ist. Auch wenn man sich irgendwann fragt, wozu man das Menü seiner Restaurants gestalten soll oder sich auch um die Stromversorgung des Parks kümmern muss. Zum interessanteren Teil gehören die Gene welche man seinen Dinosauriern impft. Man merkt also mit der Zeit was für eine dinosauriergroße Verantwortung wir uns in der durchdachten Parksimulation auf uns genommen haben.

Portable Dinosaurier

In Anbetracht dessen, dass es sich bei Jurassic World Evolution: Complete Edition um ein Strategiespiel auf einer (portablen) Konsole handelt, ist die Steuerung auf der Konsolenversion sehr gut umgesetzt. Die Natur lässt sich mittels 360-Grad Perspektive, sowie Zoom-Möglichkeiten genauestens erkunden. Gebäude lassen sich mühelos errichten. Das Zurechtfinden auf der Karte funktioniert tadellos. Sämtliche Menüpunkte sind am Bildschirmrand zu finden und es gibt sogar Notfalltasten um rasch Hilfe, wie einen Hubschrauber oder Ranger anzufordern. Leider werden die Möglichkeiten des Touchscreens der Nintendo Switch nicht genutzt. Die Zahl der Dinosaurier im Park ist im Port auf hundert Echsen limitiert. Das sind bei 68 Rassen aber immer noch sehr viele, auch wenn das bedeutet, dass manche Dinosaurier Single bleiben müssen.

Großes Kino

Obwohl es sich um einen Port auf eine, im Vergleich zur Konkurrenz, schwächer ausgerüsteten Konsole handelt, ist anzumerken, dass das Spiel immer noch wie vom Trailer versprochen aussieht. Bei den Dinosauriern wollte man in Jurassic World Evolution: Complete Edition selbstverständlich in Sachen Optik und Animation keine Kompromisse eingehen. Nur in der Umwelt hat man selbsterklärend etwas Abstriche gemacht. Dennoch sind untypisch viele Details auch noch im Handheld-Modus sichtbar. Beeindruckend! Ruckler sind zwar ab einer gewissen Größe eines Parks spürbar, diese könnten aber auch dem Stampfen der Dinos geschuldet sein.

Der Maestro

Wie bereits angesprochen schallt einem sofort das klassische Jurassic Park Theme von John Williams entgegen, welches uns sofort nostalgische Gefühle aufkommen lässt, welche im Spiel durch die Musik auch niemals abnehmen. Aber damit nicht genug: die bekannten Figuren Alan Grant, Dr. Ellie Settler, Dr. Ian Malcolm, Claire Dearing und Dr. Henry Wu sind von den damaligen Schauspielern in der englischen Synchronisation gesprochen worden. So hat man sich teilweise ebenso auch bei deren deutschen Synchronstimmen bedient. Jeder der 68 Dinos hat eigene für Gänsehaut sorgende Laute bekommen. Was bei zu lautem Spielen zu Polizei-Notrufen der Nachbarn führen könnte.

Fazit

Mit Jurassic World Evolution: Complete Edition erhalten wir ein sehr umfangreiches und langlebiges Spiel. Man kann hier nicht nur einen Park errichten und managen, sondern muss auch die Dinos ausbrüten, aufziehen, bevor man seine Brut stolz der Welt präsentieren kann. Leider hat man die Chance nicht genutzt den Touchscreen der Nintendo Switch zu implementieren.

Für alle Dinosaurier- und Business-Simulations-Fans ein must-have! Fans der ersten Stunde, werden sich beim DLC Zurück zum Jurassic Park ganz wie zu Hause fühlen. Die Liebe zum Detail in für diesen Titel ist beachtlich und spiegelt sich beispielsweise in der Mühe der Sound-Abteilung wider. So bleibt man als Fan jede der unzähligen Spielstunden gehypt. Wir bekommen endlich einen weiteren Teil eines Franchises geliefert, welches ansonsten nur zum Marketing im Titel steckt. Man merkt, dass dieses Entwicklerteam aus Fans bestand, welche Dino-Blut (gewonnen aus fossilen Mücken in Bernstein) in das Spiel hineingepumpt haben.

Review Wertung