Jurassic World Evolution 2 – Dominion-Film-DLC bestätigt [UPDATE]

Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn DLC - (C) Frontier, Universal Games und Digital Platforms

Frontier Developments plc kündigt heute in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms die Erweiterung Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn an, die am 14. Juni für PC über Steam, Epic Games Store und Windows Store, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro erscheint.

Jurassic World Evolution 2: Das erwartet euch im Dominion Biosyn DLC

Die Spieler werden in einer neuen Kampagne gemeinsam mit beliebten Charakteren wie Claire Dearing (gesprochen von Bryce Dallas Howard), Dr. Alan Grant (gesprochen von Sam Neill) und Dr. Ellie Sattler (gesprochen von Laura Dern) an der Seite von Lewis Dodgson (gesprochen von Campbell Scott), dem jetzigen Leiter von Biosyn Genetics, arbeiten.

Die Aufgabe: Das Errichten einer neuen Forschungsanlage in mehreren Etappen. Mithilfe eines neuen Features werden die Spieler in Bernsteinminen seltene Genome ausgraben, um gefiederte prähistorische Spezies zu erschaffen, die noch nie zuvor in einem Jurassic World Evolution Spiel zu sehen waren.

Neben dem Bernsteinabbau bringt die Erweiterung Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn noch weitere Features ins Spiel. Unsichtbare Zäune bieten eine innovative Lösung zur Eindämmung und Kontrolle von Bewohnern, während ein schnelles Transportsystem es den Spielern ermöglicht, Mitarbeiter effizient durch ihre Parks zu bewegen.

Was wäre wenn…

Neben einer spannenden Kampagne können die Spieler im Chaostheorie-Modus ein fesselndes neues “Was wäre wenn”-Szenario erleben, das von den Ereignissen in Jurassic World Dominion inspiriert ist. In der Umgebung der Sierra Nevada mit ihren majestätischen Kiefernwäldern, schneebedeckten Hügeln und weiten Ebenen müssen sich die Spieler der Herausforderung stellen, ihre eigene Anlage zu bauen, um Dinosaurier zu beherbergen und ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Eine Reihe neuer prähistorischer Spezies wird im Rahmen der Erweiterung zum ersten Mal ihren Weg ins Spiel finden, darunter zwei gefiederte Dinosaurier: Therizinosaurus, ein territorialer Laubfresser mit prächtigem Gefieder und gekrümmten Klauen, und der Pyroraptor, ein intelligenter Rudeljäger, dessen Name darauf zurückgeht, dass die ersten Fossilien bei einem Waldbrand freigelegt wurden.

Welche neuen Dinosaurier gibt es im Dominion Biosyn DLC?

Zu diesen neuen Arten gesellen sich der uralte Fleischfresser Dimetrodon, der bereits vor dem Auftauchen der Dinosaurier ausgestorben ist, und Quetzalcoatlus, eines der größten Flugtiere aller Zeiten. Mit seiner gigantischen Flügelspannweite und seinem langen, scharfen Schnabel ist er ein Spitzenprädator.

Die Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Erweiterung enthält außerdem eine Reihe neuer Dinosaurier-Varianten und Skins, die an Jurassic World Dominion angelehnt sind, darunter der auffallend gefiederte und vernarbte Tyrannosaurus Rex, neue Skins für Dilophosaurus und Parasaurolophus sowie Varianten für den riesigen Dreadnoughtus und den furchterregenden Giganotosaurus.

Der PDLC wird zusammen mit einem kostenlosen Update veröffentlicht, das bestehenden Spielern eine Reihe neuer Funktionen bietet. Neue Mechanismen zur Dinosaurierjagd ermöglichen es den Spielern, Dinosaurierherden schnell zu zähmen, ohne sie betäuben und transportieren zu müssen. Außerdem können die Spieler die Karten der Chaostheorie als Herausforderungsmodus-Levels spielen, der Dinosaurier-Transport wurde verbessert und vieles mehr.

Für die Erweiterung wird das Hauptspiel Jurassic World Evolution 2 benötigt.

Ursprüngliche News-Meldung vom 23. Mai 2022:

Ein neuer Leak für Jurassic World: Evolution 2 sorgt für Furore: Der Dominion-Film-DLC dürfte bereits um die Ecke sein und im Juni 2022 erscheinen.

Wann erscheint der erste richtige Jurassic World Evolution 2-DLC? Anscheinend schon sehr bald. Die DLC-Erweiterung “Biosyn” soll auf dem Jurassic World Dominion-Film basieren und kurz nachdem Start des Kinofilms (am 9. Juni 2022) erhältlich sein.

Es gibt eigentlich keine Zweifel: Liebt man Dinosaurier und Theme Park-Managementspiele, dann ist Jurassic World Evolution 2 wohl das “beste Spiel” für dich. Abgesehen von ein paar kostenlosen Updates und kleineren DLC-Paketen haben wir noch nichts über eine “große Erweiterung” für das Spiel gehört. Anscheinend gibt es jedoch etwas Großes, was uns Entwickler Frontier noch nicht gesagt hat. Dank eines Leaks dürften wir jetzt schlauer sein.

Es scheint, als würde die eindeutig betitelte Dominion “Biosyn”-DLC-Erweiterung Jurassic World Evolution 2 auf SteamDB mit einem Veröffentlichungsdatum am 14. Juni 2022 aufgetaucht sein.

Jurassic World Evolution 2: DLC bringt das Unternehmen Biosyn ins Spiel

Der Titel ist interessant, da Biosyn ein Konkurrenzunternehmen von InGen ist, das in den ursprünglichen Romanen von Michael Crichton eine große Rolle spielte, aber kaum in den Filmen zu sehen war – auch wenn Biosyn-Mitarbeiter quasi Quelle des Problems im ersten Jurassic Park-Film waren. Anscheinend spielt Biosyn in Jurassic World Dominion eine größere Rolle und Frontier verarbeitet das im DLC.

Wie auch immer, es scheint sehr wahrscheinlich, dass Frontier für Jurassic World Evolution 2 eine Art große Verbindung mit Dominion herstellen möchte, und da der Film in drei Wochen herauskommt, müssen wir wahrscheinlich nicht lange warten, bis er angekündigt wird.

Wer Jurassic World Evolution 2 ausprobieren möchte kann dies aktuell im Xbox Game Pass machen.

Jurassic World Evolution 2 ist für Windows PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One und PS4 verfügbar. Jurassic World: Ein neues Zeitalter (Dominion) startet am 9. Juni 2022 in den Kinos.