Xbox Game Pass im Mai 2022: Jurassic World Evolution 2, Sniper Elite 5 und mehr! [UPDATE]

Was passiert im Xbox Game Pass im Mai 2022? Auf diese Frage haben wir eine Antwort. Jede Menge! Zum Start gibt es jede Menge neue Spiele, Updates und DLCs. Egal ob Dungeoncrawler, Action-RPG oder Sportsimulation. Alle haben etwas davon.

Xbox Game Pass im Mai 2022 im Überblick

3. Mai – NBA 2K22 (Cloud und Konsole)

3. Mai – Loot River (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

5. Mai – Trek to Yomi (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

5. Mai – Citizen Sleeper (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

10. Mai – Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Konsole und PC)

10. Mai – Eiyuden Chronicle: Rising (Cloud, Konsole und PC)

10. Mai – This War of Mine: Final Cut (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

12. Mai – NHL 22 (Konsole) EA Play

17. Mai – Her Story (PC)

17. Mai – Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Konsole und PC)

17. Mai – Skate (Cloud) EA Play

17. Mai – Umurangi Generation Special Edition (Cloud, Console, and PC)

19. Mai – Farming Simulator 22 (Cloud, Konsole und PC)

19. Mai – Vampire Survivors (PC)

24. Mai – Floppy Knights (Cloud, Konsole und PC)

24. Mai – Hardspace: Shipbreaker (PC)

26. Mai – Sniper Elite 5 (Konsole und PC)

27. Mai – Cricket 22 (PC)

27. Mai – Pac-Man Museum+ (Cloud, Konsole und PC)

Updates und DLCs

3. Mai – Age of Empires II: Definitive Edition Dynasties of India DLC

3. Mai – Halo Infinite Lone Wolves: Season 2

3. Mai – Stellaris 3.0 Update & Nemesis-Erweiterung

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Du willst im Mai 2022 mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

3. Mai – For Honor: Warmonger Hero

3. Mai – Plants vs Zombies Garden Warfare 2: No-Brainerz Upgrade

4. Mai – Halo Infinite: Pass Tense Gungoose Bundle

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass im Mai 2022

10. Mai – GTA: San Andreas – The Definitive Edition (Cloud und Konsole)

15. Mai – Enter The Gungeon (Cloud, Konsole und PC)

15. Mai – Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Konsole und PC)

15. Mai – Remnant: From the Ashes (Cloud, Konsole und PC)

15. Mai – Steep (Cloud und Konsole)

15. Mai – The Catch: Carp and Coarse (Cloud, Konsole und PC)

15. Mai – The Wild at Heart (Cloud, Konsole und PC)

Ursprünglich erschien dieser Artikel am 3. Mai 2022 und wurde einen Update unterzogen.