Jurassic World 3-Film bekommt wohl ein eigenes Videospiel

Jurassic World 3, oder einfach nur Jurassic World Dominion, wird im Sommer 2021 in die Kinos kommen, wenn das Coronavirus nicht all zu sehr den Release-Plan nach hinten wirft. Wie es scheint plant man auch ein neues Videospiel, dass auf dem beliebten Dino-Franchise aufgebaut ist.

Irgendwie sind die Jurassic-Filme alle gleich, bisher. In Dominion werden wir Dinos auch in Eis und Schnee sehen – mit oder ohne Schneekette ist bisher nicht überliefert. Auf Twitter postete Regisseur Colin Trevorrow ein Bild zu den Dreharbeiten zu Jurassic World 3.

To all professionals in the film, television, entertainment and arts world, join the challenge to post a photo of you in your job. Just a picture, no description. The goal is to flood social media with our profession. Copy this text and post a pic. pic.twitter.com/opWF9zOt9T

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) April 19, 2020