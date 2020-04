Xbox Series X mit Controller - (C) Microsoft

Redmond, USA – Neue Details zur neuen Microsoft-Konsole. Wurde das Xbox Series X-Logo aufgrund eines Markeneintrags frühzeitig enthüllt?

Weitere Informationen zur Xbox Series X sollen im Mai erscheinen, wie ein Gerücht besagt. Das Xbox-Team selbst sagt, dass Spielveröffentlichungen und Ankündigungen von nun an im Mittelpunkt stehen werden. In der Zwischenzeit sind Xbox-Fans jedoch immer noch hungrig nach weiteren Informationen über die Xbox-Konsole der nächsten Generation. Und obwohl es sich nicht um ein großes Spiel handelt, gibt es ein paar neue Neuigkeiten zu der XSX zu veröffentlichen. Das offizielle “Series X” -Logo der neuen Konsole wurde als Teil einer Anwendung für die neueste Marke von Microsoft entdeckt.

Xbox Series X: Einzigartiges Logo von Microsoft für die neue Konsole

Das XSX-Logo ist im Vergleich zu früheren Xbox-Logos und Branding überraschend einzigartig. “Series” wird vertikal neben einem viel größeren stilisierten “X” geschrieben. Es ist einfach genug, ein Buchstabe aus einer Schriftart zu sein, hat aber auch genug Persönlichkeit, um als großartiges Branding hervorzuheben. Es ist einfach, elegant, sauber und elegant, perfekt für eine wahrscheinlich sehr teure Konsole.

Das neue Logoaus von Microsoft (Redmond, USA) wurde erstmals im Reddit-Thread angezeigt, die aus einer offiziellen Markenzulassungsliste hervorgeht.

Laut der Anmeldung hat Microsoft am 16. April die neue Marke angemeldet, was eine relativ neue Ergänzung darstellt. In der Anwendung sind keine weiteren Informationen zum Logo oder zur XSX enthalten.

Xbox Series X nicht die einzige neue Xbox-Konsole im Dezember 2020?

Ein bemerkenswertes Detail, das vom Logo entfernt werden kann, ist, wie leicht das X durch einen anderen Buchstaben ersetzt werden kann. Gerüchte wirbeln herum, dass Microsoft an einer zweiten Next-Gen-Konsole arbeitet, die die Xbox One X ersetzen und eine günstigere Alternative zur XSX darstellen würde. Der Gerücht der neuen Konsole lautet Xbox Series S. Die Konsole, vormals bekannt unter dem Projektnamen “Lockhart”, soll schwächer ausfallen wie die aktuelle Xbox One X. Ob das stimmen kann?

Die Verwendung des Logos kann stark variieren. Es könnte im Marketing verwendet werden, obwohl Microsoft sich wahrscheinlich immer noch mehr auf die Verwendung des allgemein anwendbaren Xbox-Brandings konzentrieren wird, oder es kann nur zum Aufdrucken auf der Konsole selbst und auf Verpackungen dienen. Die neue Konsole soll laut Phil Spencer “nur als Xbox” bezeichnet werden.

Startet Microsoft die große Enthüllung der neuen Xbox-Games im Mai?

Xbox-Fans sind hungrig nach Informationen über die XSX und alle Pläne der nächsten Generation von Xbox. Das heutige Markenzeichen ist nur ein Logo, aber es ist auch ein weiteres kleines Detail, das die XSX der Realität näher bringt. Selbst eine Menge Xbox-Informationen während der COVID-19-Pandemie eignen sich hervorragend, um schnell vom Zustand der Welt abzulenken.

Die Xbox Series X soll in der Weihnachtszeit 2020 erscheinen. Was haltet ihr vom neuen Logo? Sagt es und doch in den Kommentaren!