Jurassic World Evolution Developer bestätigt noch mehr Inhalt

Jurassic World Evolution Entwickler und Zoo Tycoon Erfinder Frontier bestätigt, dass mehr Inhalte für den Dinosaurierpark-Gebäudesimulator kommen werden.

Jurassic World Evolution war eines der kostenlosen Dezember-Spiele des Epic Game Store und wurde zuvor zum ersten Mal als Complete Edition für den Nintendo Switch angeboten. Dieser neue Zustrom von Spielern hat das Interesse an dem Spiel erneut geweckt und dazu geführt, dass Fans gefragt haben, ob es mehr Inhalte geben wird.

Auf die vielen Anfragen im Social Media Bereich, reagiert Frontier natürlich und antwortete: „Das Jurassic World Evolution-Team arbeitet immer noch hart“ und dass „später in diesem Jahr“ enthüllt wird, woran Frontier gearbeitet hat.

The Jurassic World Evolution team is still hard at work! Keep an eye on our social channels, we’re looking forward to sharing what they’re working on later this year.

— JW Evolution (@JW_Evolution) February 17, 2021