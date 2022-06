Far Cry 5 & FIFA 22 wurden für den Xbox Game Pass im Juni 2022 bestätigt

Xbox Game Pass - (C) Microsoft

Welche Highlights bietet der Xbox Game Pass im Juni 2022? Nach dem Xbox & Bethesda Showcase gab es ein kleines Raunen unter den Xbox-Fans, die sich etwas mehr erwartet hätten. Fast die ganze Show wurde für Starfield verwendet. Sicherlich eines der größten Spiele in der nächsten Zeit. Der Titel wurde zuvor vom 11. November auf 2023 verschoben, deshalb ist es umso spannender, welche Spiele in den Xbox Game Pass kommen.

Mit dabei im Juni bzw. am 1. Juli sind einige “Veteranen”, also Titel die bereits Millionenfach verkauft wurden, darunter FIFA 22 oder Far Cry 5.

Auch in der zweiten Monatshälfte gibt es wieder einige neue Spiele, Perks und noch mehr Games, die man via “Xbox Touch Control” und Cloud auch am Smartphone und Tablet spielen kann.

Xbox Game Pass im Juni 2022

Jetzt verfügbar – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Omori (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Shadowrun Trilogy (Cloud und Konsole) ID@Xbox

Jetzt verfügbar – Total War: Three Kingdoms (PC)

23. Juni – FIFA 22 (Konsole und PC) EA Play

23. Juni – Naraka: Bladepoint (Cloud, Konsole und PC)

1. Juli – Far Cry 5 (Cloud, Konsole und PC)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Golf With Your Friends: Bouncy Castle Course DLC

Jetzt verfügbar – Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion

Jetzt verfügbar – Minecraft: The Wild Update

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Du willst noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks im Juni? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X/S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Marvel’s Avengers: Ms. Marvel Future Suit Pack

Jetzt verfügbar – Halo Infinite: Pass Tense Razorback Bundle

23. Juni – Naraka: Bladepoint: Awakening Bundle

Xbox Touch Control für 7 weitere Spiele über Xbox Cloud Gaming

Broken Age

Bugsnax

Chinatown Detective Agency

Kraken Academy!!

Life is Strange: True Colors

The Dungeon of Naheulbeuk

The Last Kids on Earth

Diese Spiele verlassen den Game Pass

30. Juni – FIFA 20 (Konsole und PC)

30. Juni – Jurassic World Evolution (Konsole und Cloud)

30. Juni – Last Stop (Cloud, Konsole und PC)

30. Juni – MotoGP 20 (Cloud, Konsole und PC)

Derzeit gibt es den Xbox Game Pass für die ersten drei Monate für nur 1 Euro.

Die Xbox Game Pass-Spiele für Mai 2022 verpasst? Kein Problem! Auch diese findet ihr bei uns.